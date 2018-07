Los compañeros de LeBron son 'adictos' al baloncesto

LeBron James cree que la llegada de jugadores como Lance Stephenson, Rajon Rondo, JaVale McGee y Michael Beasely, va a ser más beneficiosa que perjudicial. El alero piensa que a pesar de ser unos compañeros que normalmente han tenido problemas en el vestuario, todos comparten la misma pasión por el baloncesto.

"Acabamos de conseguir chicos a los que les encanta jugar al baloncesto", le dijo James a la periodista de ESPN, Rachel Nichols. "Al final, a los chicos les gusta jugar a la pelota, y eso es lo que hacen todos los días, me encanta. Me gusta, y creo que [Rob] Pelinka y Magic [Johnson] también aman eso, y por eso hicieron los fichajes. Han traido a Lance, JaVale, Beas y Rondo, son tipos que cada día que se despiertan, piensan en baloncesto. Y todo lo demás es secundario".

A LeBron le gustan los desafios

"Me gusta el desafío de poder ayudar a un equipo a llegar a lugares en los que no han estado en mucho tiempo", dijo James. "Y obviamente los Lakers no llegaron a los playoffs en unos años, pero la organización de los Lakers y la franquicia es histórica. Y para mí ser parte de eso, creo que es un gran reto no solo para mí, sino también para mi familia y para la historia del baloncesto en general".

A pesar de firmar por un equipo que ha traído jugadores veteranos y una plantilla compuesta por jóvenes no contrastados, James cree que no está perdiendo el tiempo. "Ni siquiera lo veo así porque no siento que va a ser uno de los últimos años de mi mejor momento", dijo James. "Siempre me ha gustado superar las adversidades en mi vida. Así también puedo estar mucho cerca de mis hijos, me da aún más y más tiempo en mi juventud".

"Así que no creo que este sea siquiera un año de reconstrucción para nosotros. Tenemos la oportunidad de hacer algo que mucha gente no cree que podamos hacer, y nos encanta la idea de que sea otro año de reconstrucción y no tenemos suficiente. Eso motivará a los muchachos que tenemos".

Predicción y toma de decisión

"No tenemos ninguna expectativa para el futuro, pero definitivamente vamos a ser mejores que el año anterior", dijo James. "Creo que va a haber meses en los que seamos realmente buenos, habrá meses en los que no seamos tan buenos, y eso solo viene de la familiaridad".

También detalló qué lo llevó a hacer su anuncio el 1 de julio, cuando sus decisiones previas de agencia libre se prolongaron por más tiempo.

"Actué con la diligencia debida después de la temporada con los pros y los contras de muchos equipos diferentes, incluidos los 'Cavs', 'Sixers', 'Rockets' y 'Lakers'", dijo James. "No fue tan rápido como parece. Después de hablar con mi familia más que nadie, sentí que este era el siguiente paso en mi viaje".

"Definitivamente pensé mucho sobre las posibilidades de irme junto a Ben [Simmons] y [Joel] Embiid o unirme al lado de [James] Harden y Chris [Paul]", agregó..

La asociación con Kawhi y PG13

A James le preguntaron por qué no aprovechó su decisión para pedir a los Lakers que consiguieran a Kawhi Leonard. "Me gustan los jóvenes que tienen. Creo que Rob, Magic y Jeanie han hecho un trabajo increíble de reestructurar lo que debería ser la organización en los últimos años. Así que siento que saben lo que es mejor para el equipo, y quería ser una pieza para continuar y ayudar a regresar a una franquicia ganadora a donde deberían estar".

En cuanto a George, James dijo que no tuvo "muchas" conversaciones sobre la formación de un equipo juntos y que apoya su decisión de quedarse en Oklahoma. "Creo que Paul hizo lo que era mejor para él", dijo James. "Creo que eso es lo que todos deberían hacer como jugadores. Deberían hacer lo mejor para ellos y su familia. No deberían presionar demasiado a nadie".

¿Está entonces LeBron preparado?

"Absolutamente. Eso es parte de mi mentalidad", dijo James. "Habrá momentos buenos y malos, pero sé mucho sobre los altibajos de una temporada, y una cosa que no podemos hacer es perder el foco en cuál es el objetivo principal, y el objetivo es continuar siendo tan buenos como podemos ser, construir hábitos de campeonato y ni siquiera decir que somos un equipo de campeonato ahora, sino construir dichos hábitos.

"Así que tenemos un gran núcleo joven, tenemos grandes veteranos, tenemos un gran sistema y una gran organización, y lo más importante debería ser divertido".