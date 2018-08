Kareem Abdul-Jabbar cree que puede haber más de un G.O.A.T.

Google Plus

Cada final de temporada, con LeBron jugando mejor cada año, aparece el debate sobre el mejor jugador de la historia de baloncesto. Desde hace mucho tiempo ese título lo luce Michael Jordan pero, cada día que pasa, LeBron parece estar un paso más cerca de él. Para muchos, el G.O.A.T. (Greatest Of All Time) sigue siendo Michael, pero el debate está más abierto que nunca.

El último en aportar su visión a este respecto ha sido Kareem Abdul-Jabbar, un exjugador que también está en las discusiones por dicho honor. "Esta discusión sobre el G.O.A.T. es una distracción divertida cuando estás sentado esperando por la pizza" ha dicho. "Pero está a la par de '¿qué superpoder prefieres, volar o ser invisible?'. No importa si estoy incluido o no en ninguna lista. Jugué lo mejor que pude y ayudé a mis compañeros. Es la cosa más importante con la que me fui", expresó.

"La razón más importante por la que no existe un G.O.A.T. es porque cada jugador juega bajo unas circunstancias únicas. Jugamos en posiciones diferentes, con diferentes reglas, con diferentes compañeros, con diferentes entrenadores. Todos los jugadores tienen que adaptarse a sus circunstancias y encontrar un camino para sobresalir. Esto no es highlander. Puede haber más de uno", prosiguió el histórico jugador de los Lakers.

En esa misma línea se posicionó LeBron hace algunos meses. "Él fue mucho más que un anotador", dijo sobre Jordan: "Nuestra forma de jugar es diferente. Su cuerpo es diferente, mi cuerpo es diferente al suyo. Reconoces su dominio, pero no hay similitudes en nuestro juego".

El debate está abierto, aunque seguramente la posición de cada uno dependa, en gran medida, de la generación que le haya tocado vivir. Las personas que no hayan visto a Jordan, Kareem o Bill Russell tendrán más complicado posicionarse en su favor. Lo que es indudable es que cada uno ha dominado la NBA durante su era y eso ya te convierte en uno de los mejores de la historia. Los puestos de ese ranking puede colocarlos cada uno a su manera.