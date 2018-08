El bonito gesto de Donovan Mitchell con un extraño en apuros

Google Plus

La NBA siempre nos deja estas historias memorables en las que los jugadores que vemos cada noche en nuestras pantallas salen de los objetivos de las cámaras y se convierten en personas normales y corrientes por un momento. Esta vez es el turno de Donovan Mitchell: el exitoso rookie ha protagonizado una historia que se ha vuelto viral en Twitter gracias a que Andrew Simeona, el hermano del protagonista de esta historia, la ha compartido en esta red social.

All love glad I could help! https://t.co/DS0Rd6wcZi — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) 2 de agosto de 2018

Los hechos sucedieron esta semana, cuando un cliente se encontraba en una tienda Apple esperando a que un técnico examinara su teléfono. Mientras tanto, resultó entablar una conversación con Mitchell, que, casualmente, se encontraba allí en ese momento. Ni idea tenía este chico de que estaba hablando con uno de los candidatos a rookie del año de la NBA.

El técnico de la tienda Apple volvió unos minutos después, comunicando al chico que la reparación iba a resultar bastante cara, una que cuyos gastos no podía asumir. Aceptando las malas noticias, cogió su teléfono de vuelta.

Nos cuenta Andrew Simeona que Donovan escuchó todo esto y se percató de que su hermano parecía decepcionado. Alzó la voz y dijo: "Bueno, ¿cuánto cuesta?", para posteriormente correr con los gastos de la reparación.

El hermano de Andrew todavía no tenía ni idea de quién era ese extraño que había acudido a su rescate. No se dio cuenta hasta que, después de que Mitchell se marchara, uno de los propios técnicos se lo comentó y dijo, "¿sabes que ese es Donovan Mitchell, no?". Impactado, corrió a casa y le contó a su familia su experiencia.

"Significó todo para mi hermano. Estaba en un apuro y Donovan vio la oportunidad de ayudarle", nos cuenta Simeona. "Habla mucho sobre el tipo de persona que es Donovan. Le agradecemos mucho esto de nuestra parte. Demuestra que el chico está realmente intentando hacer buenas cosas y ser un buen tipo en la comunidad. Tiene todo nuestro respeto".