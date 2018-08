Donald Trump vuelve a criticar a Lebron James

Google Plus

El debate entre Lebron James y Michael Jordan ha llegado oficialmente a la Oficina Oval, aunque el presidente Donald Trump no parece estar haciendo su elección por razones de baloncesto.

Trump entró en uno de los debates más acalorados del baloncesto el viernes por la noche, diciendo que James había sido entrevistado por el presentador de CNN Don Lemon, a quien Trump llamó "el hombre más tonto de la televisión". La ofensa principal de Lemon parecía hacer parecer a James inteligente, que Trump dijo "no fue fácil de hacer". Después de insultar a los dos hombres, Trump también mencionó que le gusta "Mike", lo cual es casi seguro una referencia a Jordan.

La entrevista a la que Trump se refería ocurrió la noche del martes, cuando la superestrella de Los Angeles Lakers se unió a Lemon en CNN Tonight en una entrevista grabada para discutir la apertura de la escuela I PROMISE para alumnos de tercer y cuarto grado en su ciudad natal de Akron, Ohio. James ha sido el donante más grande de la escuela y activo en su desarrollo.

Esta no es la primera vez que Trump ha expresado una opinión sobre James en Twitter, pero, curiosamente, es la primera vez que ha sido cualquier cosa menos laudatoria de la estrella más grande de la NBA en Twitter.

Trump no había twitteado con James desde que asumió el cargo, por lo que el tweet del viernes fue un cambio predecible en las redes sociales. Trump también había hecho previamente el movimiento de no invitar a los Cavaliers de James ni a sus oponentes la temporada pasada , cuando el alero y Steph Curry, dijeron que ninguno de los equipos tenía interés en visitar la Casa Blanca como campeones de la NBA .

La razón por la cual Trump ha cambiado de opinión sobre todos los asuntos es probable que se deba a que James es políticamente franco en su contra a la vez que también es una de las caras de la NBA. Durante su entrevista con Lemon, James criticó a Trump por sembrar la discordia en Estados Unidos a través de los deportes con temas como arrodillarse durante el himno nacional.

"Estamos en una posición ahora mismo en Estados Unidos, donde todo este asunto de la carrera se está apoderando. Primero, porque creo que nuestro presidente está tratando de dividirnos.Nos está dividiendo, y lo que he notado en los últimos meses es que ha usado el deporte como para dividirnos. Eso es algo con lo que no me puedo identificar, porque sé que ese deporte fue la primera vez que estuve cerca de alguien blanco. Tuve la oportunidad de verlos y aprender sobre ellos, y tuvieron la oportunidad de aprender sobre mí, y nos hicimos muy buenos amigos. Yo estaba así porque todo se debe a los deportes. Y los deportes nunca han sido algo que haya dividido a las personas. Siempre ha sido algo que une a alguien ".

Para ser justos, James tampoco ha sido tan amable con Trump en Twitter en el pasado, aunque probablemente no cambie de idea en el futuro cercano.