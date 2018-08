Milton Doyle, anotación a raudales para UCAM Murcia

UCAM Murcia hizo oficial en el día de hoy una de sus últimas incorporaciones. Milton Doyle formará parte de la plantilla de Javi Juárez para la próxima temporada. El escolta nativo de Chicago, llega como refuerzo para una plantilla que ha sufrido pérdidas importantes en su ‘backcourt’ con las salidas de Vitor Benite y Clevin Hannah. Los murcianos se veían obligados a buscar refuerzos, y tras haber tentado el mercado europeo, pusieron sus manos dentro de las competiciones norteamericanas. D.J. Seeley fue una de las opciones que barajaron durante varios días, aunque sus peticiones económicas sobrepasaban las capacidades del club. Doyle llega para aportar anotación a una plantilla que está preparada para competir por un puesto de playoff a nivel nacional, y por alcanzar de nuevo la Final Four de la Basketball Champions League.

Llega prodecente de Brooklyn Nets y su equipo en la liga de desarrollo, Long Island Nets. El escolta no fue seleccionado en el Draft de 2017 tras haber firmado cuatro años a buen nivel en la Universidad de Loyola Chicago. La franquicia neoyorquina no desaprovechó su oportunidad y decidió contratarlo con los recién estrenados contratos de dos vías, que le permitían jugar en el equipo de la G-League al mismo tiempo que pasar 45 días bajo la disciplina del primer equipo. Tuvo un papel muy destacado en Long Island, aunque no pudo convencer a Kenny Atkinson para ganarse un puesto garantizado en el plantel de Brooklyn. Sus promedios en la NBA son de 3,4 puntos, 1,8 rebotes y 1,4 asistencias. No obstante, estos cambian cualitativamente al ser comparados con la franquicia afiliada en la competición de menor nivel paralela a la NBA.

En una sola temporada en Long Island Nets, sus números han sido de 20,5 puntos, 6,2 rebotes y 4,4 asistencias. A priori, parece una incorporación muy acertada por parte del conjunto universitario, aunque su rendimiento en Europa es todavía una incógnita. Nunca ha jugado fuera de su país, donde el juego es muy diferente al viejo continente. Doyle cumple renglón por renglón con el prototipo de anotador de pura raza formado baloncestísticamente en el país de origen de este deporte. No destaca por sus cualidades defensivas, aunque tiene un don para poner la bola en el aro. Su tiro de tres es una de sus principales armas con una efectividad que ronda el 40% y con una media de cuatro triples anotados en cada partido. Ha sido protagonista de exhibiciones espectaculares como un triple-doble con 42 puntos en un partido de la G-League.

Tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de esos jugadores que UCAM Murcia rescata de la nada para darle una plataforma en la que compartir su juego. Si logra adaptarse correctamente al juego europeo, podría ser uno de los jugadores más cotizados a bajo coste entre equipos ACB y del resto del continente. Milton Doyle tiene un objetivo en mente, volver a la NBA. Murcia será un escaparate idóneo donde puede saltar a la fama sin hacer mucho ruido ayudando a una ciudad que logró sus máximos históricos la pasada campaña y que quiere volver a repetirlo.