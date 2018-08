Gilbert Arenas explica el incidente con pistolas con Crittenton

Google Plus

El pasado 24 de Diciembre de 2009 se produjo uno de los incidentes más llamativos fuera de las pistas de baloncesto. Dos jugadores de un mismo equipo(Arenas y Crittenton) se apuntaban con pistolas después de que Crittenton perdiese dinero en una partida de cartas. Casi 9 años después Arenas decide explicar el asunto.

Durante una entrevista en The Action Network, Arenas aclaró que el conflicto procedía de una conversación intensa en el avión del equipo a raíz de la partida de cartas y no, como decía su ex-compañero Caron Butler, de una deuda de $ 1,100.

En el avión, Arenas se unió a la partida y dobló la apuesta de $1,100 a $2,200. Arenas afirmó que JaVale McGee estaba sosteniendo unas cartas invencibles, por lo que él se retiró. Crittenton fue el único que no se retiró y cuando McGee enseñó las cartas perdió el dinero. Crittenton ya estaba enfadado de antes debido a que llevaba varias duras derrotas en partidas que también incluían a JaVale McGee.

Arenas contó las conversaciones tras esa partida. “ El avión aterrizó y Crittenton le dijo a McGee: '¿ Vas a dejar que pierda mi dinero así? Nunca serás un negro de verdad y ¿no me vas a dar la oportunidad de recuperar mi dinero? Ah no… Esta es la clase de mierda que hace que te jodas por estas calles.' Y yo le dije: 'Javaris, te quemaré el coche cuando estés dentro y luego encontraré un extintor para salvarte el culo. 'Y me respondió: 'Bueno, pues te pegaré un tiro.' Y yo seguí: 'Tío, yo te traigo las pistolas para que me dispares.”

Días después Arenas llegó a un entrenamiento con pistolas y le dijo a Crittenton lo siguiente. “ ¿No decías que querías pegarme un tiro? Bien, pues aquí tienes las pistolas.” Arenas cogió una y le dijo a Crittenton que cogiese otra y entonces Crittenton sacó la propia suya y le apuntó a la cabeza de Arenas.

Tras este incidente, los dos fueron suspendidos lo que quedaba de temporada. Arenas nunca volvió a recuperar ese nivel que le hizo ser All-Star y Crittenton nunca volvió a jugar y actualmente cumple una condena de 23 años de prisión.