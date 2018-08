LeBron será espectador en la noche de apertura de la NBA

Google Plus

Seguido del gran fichaje del año que Los Angeles Lakers obtuvo esta temporada, muchos fanáticos parecen estar ansiosos por ver al mítico atleta que lleva en su espalda el número 23, Sin embargo la afición tendrá que esperar debido a que LeBron James no estará presente en el pabellón como jugador en el primer encuentro.

La NBA anunció el martes que revelaría de forma oficial la alineación televisiva nacional para la semana de apertura de los juegos, así como el calendario de cinco juegos para el Día de Navidad y el calendario anual Martin Luther King Jr., a las 2 p.m. ET el miércoles. No obstante, no pasó mucho tiempo para que las filtraciones saltaran. Toda la alineación de Navidad salió a mediados del martes por la noche, y el miércoles por la mañana ya la lista de apertura estaba en manos de TNT, cortesía de Sam Amick de USA TODAY sports.

El reportero del periódico estadounidense notifico por su Twitter personal la noticia que destacaba: “TNT comienza la temporada regular en la noche de apertura con Sixers-Celtics en Boston a las 8 p.m. EST, seguido por Golden State-OKC (donde Warriors recibe los anillos) nuevamente. Primera semana, Navidad y día de MLK lanzados por la liga hoy a las 2 p.m. EST".

Es interesante ver como el mejor jugador del siglo XXI simplemente se sentara relajadamente para apreciar los juegos de la noche de apertura por primera vez en una década. Sin embargo esto causara más ansiedad en los fanes de Lakers, quienes tendrán que ser un poco pacientes. Pero un jugador como LeBron James vale la pena esperarlo, además, un par de partidos no es nada sabiendo que el jugador será parte de la escuadra por cinco años.

Una de las preguntas que muchos se hacen sabiendo que el jugador estrella estará ausente en los primeros encuentros es ¿el equipo dará la talla estando ausente “The Goat”? Bueno, se esperará hasta la noche de inauguración para saber la respuesta de esta interrogante tan interesante que a muchos tiene intrigados.