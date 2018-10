Stan Van Gundy no encuentra su sitio en la NBA

Han pasado ya varios meses desde que Tom Gores, dueño de la franquicia de los Detroit Pistons decidiera prescindir del que había sido el general manager y entrenador de su equipo, Stan Van Gundy. Tras acabar la temporada con un récord de 39-43 y quedándose de nuevo a las puertas de los playoffs por segundo año consecutivo, dueño y entrenador se reunieron este verano para decidir su futuro. En un principio Tom quería mantener en el puesto de entrenador a Stan pero este se negó a perder su puesto en los despachos por lo que Tom Gores no tuvo más remedio que despedirlo de ambos cargos.

Ahora en la actualidad, han decidido depositar su confianza en un nuevo entrenador, mientras que Stan Van Gundy sigue habitando la oficina del paro. En una entrevista al podcast de Real Talk Basketball con Rex Walters, Van Gundy decía esto.

“Si consigo un trabajo, me gustaría entrenar, pero ahora no lo sé. Estoy perdido. Mi esposa quiere que me retire”

Van Gundy también añadía que si finalmente no consigue trabajo, se planteará trabajar en los medios de comunicación o enseñar a los jóvenes en la universidad.

“Quiero hacer algo, pero si no soy entrenador, no quiero trabajar demasiado ", dijo Van Gundy." Si voy a estar rechinando, entonces quiero entrenar. Si no voy a ser entrenador, quiero estar semiretirado, al menos. Realmente no lo sé “

Parece ser que de momento el futuro se muestra difuso para Stan Van Gundy, que dejó esta temporada el que fue su tercer equipo en la NBA, a estos se suman Orlando Magic y Miami Heat, que dejan al de California con un récord total en la NBA de 523-384.

Veremos si en este año deportivo que comienza en la NBA , que tipo de oportunidad le aparece a Stan Van Gundy o si por el contrario Detroit ha sido su último escenario en la mejor liga del mundo.