Michael Porter JR asegura  no sufrir dolor

El novato de los Denver Nuggets, Michael Porter Jr, dijo que está libre de dolor después de una segunda cirugía en su espalda, y que espera estar en la cancha cerca del inicio de la temporada 2018-1919.

Porter le dijo a ESPN el domingo en la sesión fotográfica anual de novatos de la NBA que, "finalmente me siento como, bien", y que está esperando estar listo para la acción del juego en torno a la época en que la temporada apunta a mediados de octubre.

"No tengo una fecha, pero espero volver para el comienzo del año. Tengo que curarme, pero me siento genial", dijo Porter. "Puedo subir un poco a la cancha en este momento, hacer algunas cosas diferentes. Pero mi rehabilitación definitivamente ha sido muy conservadora. Realmente se están tomando las cosas con calma, siendo pacientes conmigo".

Porter se sometió a una microdiscectomía en noviembre de 2017 que reparó uno de los dos discos abultados en su espalda. Se sometió a una segunda cirugía de columna en julio, y los Nuggets no anunciaron un cronograma para su regreso a las actividades de baloncesto.El jugador había sido proyectado como una gran selección de lotería, pero se deslizó en el draft en parte debido a las lesiones que lo limitaron a solo tres apariciones durante su única temporada en Missouri.

Porter eligió someterse a la segunda cirugía el mes pasado con la esperanza de aliviar todos los problemas con su espalda antes del inicio de su temporada de novato.

"Los médicos originalmente solo pensaron que uno de [los discos abultados] era sintomático", dijo Porter. "Entraron y arreglaron ese. Resulta que ambos eran sintomáticos. Así que mi primera cirugía me ayudó mucho pero no solucionó todo el problema. Ahora que lo hicieron, no tengo dolor ni nada. estoy emocionado ".

Porter levantó algunas cejas a principios de esta semana cuando se observó que le gustaba un comentario de Instagram que había llamado al novato de Dallas Luka Doncic "sobrevalorado".

Porter le dijo a ESPN que inmediatamente contactó a Doncic para explicar que fue un accidente y volvió a contar la historia mientras estaba de pie junto a Doncic en el evento del domingo.

"Entonces, lo que es una locura es que explotó", dijo Porter. "Lo creas o no, me estoy desplazando a través de una publicación sobre las probabilidades del Novato del Año y accidentalmente me gusta un comentario. Este es el Jugador Más Valioso de la EuroLiga y no obtuve más que respeto por él. Estaba como, 'Hombre, No quería salir así '.

"Me acerqué a Doncic, le dije que había sido un accidente en un 100 por ciento y le dije: 'No puedo esperar a ver qué haces en la liga'. No me preocupaba lo que pensaban los fanáticos, pero quería avisarle al instante. Fue un accidente en un 100 por ciento ".