LeBron James es el favorito para quedarse con el MVP de la temporada 2018/19

LeBron James ha sido mencionado en la conversación por el MVP en casi todas las temporadas que lleva como profesional. No obstante, la última vez que recibió este galardón fue en la temporada 2012/13, cuando ganó su segundo campeonato de la NBA con Miami Heat.

En la temporada pasada, King James llevó nuevamente a los Cleveland Cavaliers a las finales de la NBA. En los 82 partidos que jugó en la temporada regular, el alero tuvo unos promedios sobresalientes: 27.5 puntos con 54.2% en tiros de campo y 36.7% en triples, 9.1 asistencias, 8.6 rebotes y 1.4 robos. Pese a esto, terminó segundo en la votación por el Jugador Más Valioso detrás de la estrella de los Houston Rockets, James Harden, quien promedió 30.4 puntos con 44.9 en disparos de campo y 36.4% en tiros de tres, 6.1 asistencias, 5.1 rebotes y 1.5 robos.

Tras su fichaje por los Lakers, se espera que James tenga mayores posibilidades de ganar su quinto MVP. Cabe destacar que la franquicia de California se encuentra en un proceso de reconstrucción, en donde hace mucho tiempo no logran clasificar a la postemporada. Sin embargo, es casi inimaginable que en esta temporada Los Angeles no puedan ingresar a playoffs después de conseguir al jugador más decisivo de la liga. El simple hecho de que The King haya cambiado de conferencia y vaya a liderar a un grupo de jóvenes promesas en un territorio hostil, es casi el principal aspecto positivo para poder llevarse este premio, más allá de que algún jugador haga mejores números.

El salvaje oeste

Desde hace mucho tiempo la Conferencia Oeste ha sido más competitiva que la Conferencia Este y esta temporada, no va a ser la excepción. Algo que no da lugar a titubeos es que los Warriors y Rockets son los mejores equipos de la liga, un escalón por encima de los mejores del Este: Celtics, Raptors y Sixers. Si bien en el Oeste reina la competitividad, también están presentes las sorpresas. El ejemplo más claro es el de Portland, quienes terminaron la pasada temporada regular en el tercer puesto con 49 victorias (una menos de los Cavs de LeBron), pero que en la primera ronda fueron barridos 4-0 por los Pelicans.

No hay dudas de que para James, esta nueva travesía será una de las más difíciles de su carrera, pero no imposible. La competencia que tendrá este año será dura, pero superable si son capaces de armar un equipo competitivo y sólido. Los Angeles culminaron la pasada temporada con 35 victorias, por lo que otro de sus retos pasará por aumentar ese digito a aproximadamente 50. Un dato no menor es que la última vez que un equipo que tenga en sus filas a LeBron no pudo ganar 50 partidos en una temporada, fue en 2007/08. Asimismo, si los Lakers vuelven a los playoffs tras seis años, es una obviedad que será mayoritariamente gracias al rendimiento de LeBron y luego, gracias al aporte de jugadores con un rol complementario, como Brandon Ingram, Lonzo Ball o Kyle Kuzma, entre otros.

Los demás contendientes al MVP

Anthony Davis viene de tener una buena temporada, en 75 partidos promedió 28.1 puntos, 11.1 rebotes, 2.3 asistencias y 2.6 tapones. La ceja tuvo un rendimiento excepcional en el All-Star que se disputo en New Orleans y desde ese juego, subió notablemente su rendimiento, en parte también ante la necesidad del equipo tras la lesión de DeMarcus Cousins. Esta será su séptima temporada en la NBA y todo girará en torno a su salud. Si logra mantenerse en un buen estado, sumado a que los Pelicans están construidos en torno a él, será un claro candidato al galardón.

Kevin Durant se ha destacado demasiado por encima de sus compañeros de equipo en la temporada regular y no parece que esa circunstancia vaya a cambiar. Golden State tiene una plantilla cargada de individualidades capaces de liderar al equipo, por lo que no dependen principalmente de lo que Durantula pueda hacer en un partido. No obstante, viene de ganar los últimos dos MVP de las finales, consolidándose como el principal competidor al reinado de LeBron James y posiblemente, como el mejor anotador de la liga. Todos los caminos parecen ir a otro título de los Warriors y probablemente, con KD como principal líder ofensivo nuevamente.

James Harden ganó la temporada pasada su primer MVP y no hay dudas de que esta temporada luchará por obtenerlo nuevamente. Lideró con Chris Paul a los Rockets, quienes obtuvieron el mejor record de la NBA. Estuvieron a nada de destronar a los Warriors y de lograrlo en esta temporada, es casi una certeza que la barba será elegido como el MVP de la temporada.

Giannis Antetokounmpo viene de una temporada increíble en la que promedió 26.9 puntos con 52.9% de tiros de campo y 76% desde la línea de tiros libres, 10 rebotes, 4.8 asistencias y 1.5 robos. The Greek Freak está progresando a pasos agigantados, a tal punto de ser elegido como el Jugador Más Mejorado de la temporada 2016-17. Sin embargo es quien está un poco más complicado, ya que esta temporada necesitará la ayuda de sus compañeros para llevar a Milwaukee a los primeros planos de la Conferencia Oeste. Giannis aún tiene 23 años y si da otro salto de calidad esta temporada, con certezas se puede afirmar que estará en el debate del MVP.