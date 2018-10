El Divina Seguros Joventut se pone en marcha con las revisiones médicas

En el día de hoy se ha puesto en marcha el Divina Seguros Joventut con las revisiones médicas en la localidad de Santa Coloma de Gramanet. Han pasado por la clínica los jugadores Shawn Dawson, Conor Morgan, Dakota Mathias, Nico Laprovittola, Xabi López-Arostegui y Arturs Zagars. El resto de jugadores, a excepción de Quincy Miller (que llega a tierras catalanas a finales de mes), harán lo propio en el día de mañana.

El gran protagonista del día fue el argentino Laprovittola, que atendió a los medios tras la confirmación de su renovación después de su magnífica pasada temporada en Badalona. “Después de haber terminado la temporada pasada con una sensaciones fantásticas, poder continuar acá me da mucho ánimo e ilusión”, dijo.

“Todavía no hemos hablado de objetivos pero me he quedado para que Badalona siga disfrutando del basket y compitamos. Espero que tengamos una temporada en la que disfrutemos y lo pasemos bien. El año pasado terminamos jugando un baloncesto muy lindo. Además de competir y luchar jugamos muy bien. Ojalá logremos eso rápidamente, que tengamos en pretemporada buenos amistosos para conectar unos con otros bien”, ha añadido.

Dakota Mathias: ''Puedo aportar muchas cosas''

Otro de los fichajes, Dakota Mathias, también ha mostrado sus primeras impresiones ante la prensa. “Es una de las mejores ligas la ACB y el club tiene una gran historia y jugadores. Espero disfrutarlo a tope y aprovechar todo lo que me ofrezcan. Soy un jugador que puede aportar mucho desde la línea de tres puntos, pero no solo eso, pues también hago bastantes cosas en el pick&roll y soy un gran defensor, por lo que no vengo únicamente con la etiqueta de triplista'', aclaró.

El equipo al completo (a falta de un fichaje), excepto Quincy Miller, ya se entrenarán en el Olímpic a partir del lunes a las órdenes del técnico Carles Duran.