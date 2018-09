Daryl Morey: "LeBron es el mejor de la historia"

Daryl Morey es el jefe de operaciones de Houston Rockets, franquicia que en el curso pasado consiguió su mejor registro de temporada regular de la historia, una auténtica hazaña dada la tiranía ejercida por Golden State Warriors en la Conferencia Oeste en los últimos años.

Morey se caracteriza por ser un auténtico fanático de las estadísticas, hasta tal punto de que ha conseguido potenciar a su equipo en todos los aspectos, principalmente en el tiro exterior, que se ha convertido en el arma principal de la franquicia tejana. Sin embargo, la temporada pasada los Rockets se dieron de bruces con su gran adversario en el Oeste, los Golden State Warriors de Steve Kerr, una máquina de triturar franquicias gracias a sus individualidades, pero también al gran espíritu de equipo que ha logrado inspirar el técnico de los actuales campeones de la NBA.

Sin embargo, no solo los Warriors amenazan el futuro más inmediato de los hombres de Daryl Morey y Mike D'Antoni, también lo hacen los nuevos Lakers de LeBron James y compañía. El propio Kuzma afirmaba en declaraciones a ESPN que "mucha gente está subestimando lo que puede hacer el equipo en la presente temporada".

Con respecto al posible rendimiento de los Lakers después del proceso de renovación que han experimentado, Morey no se fía de la capacidad ganadora de The King, después de haber llevado a una franquicia completamente desangelada y rota como la de los Cleveland Cavaliers a las Finales de la NBA: "Creo que estaremos por encima de ellos y los Warriors también, pero no hay que olvidar a LeBron James. Él es el mejor".

LeBron James VS Michael Jordan

Y es que, pese a sus 33 años de edad, LeBron James sigue reventando todos los récords y lo que es más llamativo, aún no ha dicho su última palabra. El hecho de dejar Cleveland para intentar reflotar a una franquicia histórica como la de los Lakers habla por sí solo de la ambición desmedida del que es para muchos el mejor jugador de la historia de la NBA, como afirmaba el gurú de los Rockets.

A nivel de números, LeBron tiene tres títulos por seis de Michael Jordan, y cuatro MVP por cinco de Jordan, sin embargo todos los expertos afirman que el actual jugador franquicia de los Lakers puede seguir exprimiendo al máximo su nivel unos cuantos años más, por lo que podría acabar superando tanto en títulos como en MVP al mítico Michael Jordan.

En definitiva, Daryl Morey tendrá entre ceja y ceja una temporada más destronar a los indomables Golden State Warriors, sin embargo no podrá descuidar el nuevo ascenso del Rey, un ascenso que puede llevar a los Lakers a saborear la gloria en la liga de baloncesto más potente del mundo.