Curry jura fidelidad a los Warriors

No way Charlotte. Parece que el sueño de los Hornets se desvanece por completo, después de las últimas declaraciones del genio de los Golden State Warriors, Stephen Curry. La franquicia de Charlotte, Carolina del Norte, aún contemplaba la posibilidad de obtener a la estrella de la NBA por el mero factor sentimental, un factor que sin embargo mueve mucho a los jugadores profesionales del baloncesto.

En una entrevista para The Bill Simmons Podcast, el base de los Warriors cerraba para siempre la puerta a los Charlotte Hornets, la mítica franquicia en propiedad de Michael Jordan: "Me encanta Bay Area. La única razón por la que voy a casa es si mi hermana se casa o tengo que jugar contra los Hornets. Mi cabeza no está allí", sentenció.

Stephen Curry nació en Akron (Ohio), al igual que la actual estrella de los Lakers, LeBron James, sin embargo alcanzó la madurez en Carolina del Norte, despertando el asombro entre los jugadores y técnicos que le vieron convertirse en un gigante del baloncesto. De hecho, durante su etapa universitaria, Curry defendió la camiseta de los Wildcats, desde donde saltó al estrellato siendo elegido en el número 7 por su actual equipo, los Golden State Warriors.

El resto de la historia ya la conocen. Títulos, MVP y renovación de contrato por una auténtica millonada. Después de alcanzar el Olimpo del baloncesto, sería un tanto incomprensible que Curry abandonara la franquicia de su vida, con la que ha conseguido todo a nivel personal y colectivo por el simple hecho de volver a casa. Siendo realistas, Curry tiene 30 años y si sigue los pasos de LeBron James, podría estar en activo unos cuantos años más, lo que puede llegar a depararle más éxitos. El palmarés, un trofeo inalcanzable para el resto de los mortales: "Por supuesto que quiero ser un warrior de por vida. Es mi casa y es donde quiero estar en este momento por razones obvias", afirmó el base de la franquicia de Oakland.

Futuro prometedor

La decisión de Curry de permanecer de por vida en Bay Area obedece a una cuestión eminentemente deportiva. Los Warriors han ganado tres de los últimos cuatro campeonatos de la NBA, convirtiéndose en un equipo intratable en todos los aspectos. El año que viene los Rockets mantendrán la base del equipo que les llevó a romper los registros históricos de temporada regular, si bien es cierto que han perdido a dos de sus jugadores clave en la defensa- Trevor Ariza y Luc Mbah a Moute-por lo que podrán plantar cara a su máximo rival pero siempre desde un escalón menor. Los Celtics, si las lesiones respetan a sus máximos estiletes, podrán plantar batalla en la Conferencia pero a nivel de playoff siguen un peldaño por debajo de los actuales campeones. Lo mismo ocurre con Toronto Raptors, Oklahoma City Thunder y compañía. ¿Los Lakers? Demasiado pronto para aventurarse en cábalas.

En cuanto a Charlotte, la que es considerada su casa, se trata de una franquicia en constante reconstrucción que sigue buscando su identidad en la competición. En definitiva, sería un tanto arriesgado para una estrella como Stephen Curry recalar en un equipo como los Hornets, sin rumbo y con un futuro más que gris.