Svetislav Pesic: "La mejor filosofía es ir partido a partido"

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic ha hecho declaraciones previas con motivo del partido de la jornada dos de liga entre el Maresa y el Barcelona. Estos temas ha comentado el entrenador serbio.

Primera victoria y análisis del rival

Pesic alabó al equipo por su victoria y avisó del duro choque contra Manresa: "El equipo entrena y mejora pero también mejoran los otros. Nosotros pensamos en nuestro concepto y jugamos contra Manresa, un partido muy difícil contra un equipo que tiene conceptos de juego muy claros, un equipo con una potenciación muy buena y defensa trabajada. Ellos saben que quieren cada minuto, juegan en casa y tiene un 1-0 de balance a su favor, ya nos enfrentamos en la Liga Catalana, ahora lógicamente estamos mejor, cada día mejor como equipo, pero también ellos han demostrado su mejora."

El momento óptimo del equipo

Desconocemos el alcance máximo que puede llegar a tener esta temporada el Barça, otro año donde ha tenido muchas bajas y diferentes incorporaciones. Esto dijo Pesic: "Normalmente un buen inicio da confianza pero nosotros no podemos hablar sobre ese momento ni sobre la Euroliga porque tenemos dos partidos contra Manresa y Andorra. Tenemos que estar a tope para ganar, y si estamos concentrados sobretodo en defensa y con buena organización el equipo mejora, y es lo que esperamos."

El calendario

Muchas veces no sabemos si tantos partidos seguidos ayudan a poner a tono al equipo o lo entrenadores prefieren tener más tiempo ente partidos, Pesic dice que no tienen poder de decisión en esas cosas, pero también habla de como preparan los encuentros: "Preparamos el partido pensando en nosotros, no en el rival aunque a todos les tenemos respeto, trabajamos para mejorar e intentar llegar al máximo individual de cada jugador. La mejor filosofía es pensar en el partido a partido".

Jugar en el Nou Congost

Un pabellón pequeño, donde el público aprieta y que se vuelve a vestir para un partido de ACB una temporada después, no es una visita fácil: "Sabemos la dificultad, después de un año vuelven a subir. Ya llevan una victoria y es un gran día para la plantilla y sus aficionados. Controlar nuestro juego. Ellos saben lo que quieren y tienen jugadores con experiencia en la liga y Europa para poder hacerlo. Irán a sacar el máximo."

También confirma la participación de Pangos para el partido, otro de los atractivos de este clásico derbi catalán.