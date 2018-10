Pesic insiste en la importancia de ganar fuera

Svetislav Pesic compareció en los medios para hacer las declaraciones previas antes del partido frente a Gran Canaria, correspondiente a la segunda jornada de la Euroleague. Estos fueron los temas que abordó el 'coach':

El apretado calendario

Y es que una semana más el Barcelona tiene que afrontar tres encuentros en una semana, esto dijo Pesic: "Estamos en el inicio de la temporada, es el segundo partido en la Euroleague y nosotros ahora en estos momentos no pensamos en la temporada, porque se tiene que pensar en el próximo partido. Este choque es importante para ellos pero para nosotros también, intentaremos ganar ambos partidos. Venimos de jugar un gran partido este fin de semana, jugando a gran nivel y queremos que se repita en los próximos encuentros".

El partido anterior

El Barcelona tiene como precedente un excelente encuentro contra Zaragoza en el Palau donde venció de forma contundente: "Si, me gustaría repetir el mismo partido pero sé que dos partidos iguales no existen, intentaremos dar nuestro máximo, eso es definitivo, en una situación donde no tenemos problemas excepto Hanga que todavía no puede jugar pero todos los demás están disponibles y motivados".

Análisis del rival: Gran Canaria

"Tienen jugadores con mucho peligro en el exterior, jugadores fuertes y atléticos. Todos los jugadores nuevos tienen que adaptarse y jugamos contra un equipo que juega un baloncesto moderno, muy rápido, son los mejores en rebotes ofensivos. Tenemos que pararles y controlar tanto los triples como esos rebotes".

Primer partido de Euroleague en la pista de Gran Canaria

El Gran Canaria Arena vivirá este martes uno de sus días más especiales de la historia y así lo valora el técnico azulgrana: "Siempre es difícil para nosotros tanto en Europa como en Liga Endesa cuando jugamos fuera, pero sirve para mejorar nuestra concentración".

Partidos fuera de casa

Los partidos fuera de casa valen su peso en oro en Euroleague, esto opina Pesic al respecto: "Es muy importante, cada partido es importante, ganar en casa es una obligación, pero la diferencia entre los equipos que quieren ganar títulos y equipos que juegan solo para jugar, es como juegas fuera. Clasificarnos en el play-off de la Euroleague es imposible si no ganamos partidos fuera. Es difícil porque viajamos mucho, son muchas horas de vuelo, pero esto no puede cambiar, vamos a dar el máximo para ganar".

El Barça como un candidato con posiblidades

Hay gente que no considera al Barça candidato para este año en el top-8 y en su estreno en la competición ya alimentaron esas críticas: "Pienso en ese partido y jugamos contra un equipo que no solo es candidato a clasificarse para play-off, sino que también lo es para ganar la Final Four. Un equipo que tiene continuidad, un entrenador que lleva dos o tres temporadas sin cambiar nada. Son muy fuertes, agresivos y atléticos, para nosotros fue un partido importante que servirá para aprender desde la derrota".