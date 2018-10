Garnett duda de la inteligencia baloncestística del GM de los Wolves

La temporada de NBA ya está aquí, pero Kevin Garnett ha querido encender la noche en la que ésta empezaba. Y no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar sobre su ex equipo y ya de paso dar su opinión, bastante controvertida a decir verdad, sobre el dueño de los Timberwolves. Garnett dijo que entendía totalmente a Butler, “que está lidiando con Glen (Mánager General), algo muy difícil porque no tiene ni idea de baloncesto. Sabe cómo hacer dinero, pero nada sobre baloncesto”.

No es la primera vez que Garnett habla sobre los directivos de sus diferentes equipos. En diciembre, concedió una entrevista en la que hablo sobre todos ellos. Sobre su relación con Minnesota, dijo que no había tenido ninguna con la directiva porque no tenían ni idea. Sin embargo, con la de Boston hablaba a todas horas, y dejo claro que sería un Celtic hasta que muriera. De Brooklyn habló menos, diciendo que no tuvo que lidiar demasiado con los directivos.

Además de hablar sobre Glenn Taylor, quiso hablar sobre el tema principal del verano en Minnesota, Jimmy Butler. Las palabras de Garnett fueron: "Entiendo lo que está intentando hacer, pero para mí no es la mejor manera de hacerlo. Le entiendo, sé que es un apasionado de esto, pero la manera en la que lo está haciendo, no la comparto.”

Pero sus comentarios no quedaron ahí, y entró a valorar a Butler como jugador: "no es una superestrella, sino un jugador que puede hacer mejor a su equipo". También dijo comprender a los Timberwolves y su negativa al traspaso, ya que entienden que no están recibiendo suficiente en las conversaciones para poder traspasarlo. Esto es un debate que continua a día de hoy, después de que Tom Thibodeau dijera que las negociaciones con los Heat se rompían en el último minuto y no pensaban traspasar a Butler, a pesar de la insistencia de este a recalar en otra franquicia.

Finalmente, Garnett quiso dar un consejo a Butler, y le aconsejó dejar estos temas dentro del equipo, y que si tenía algún problema con los directivos, que se sentara cara a cara con ellos como un hombre y que lo arreglaran, pero siempre de puertas a dentro. Y quiso terminar su entrevista diciéndole: “J, si me estas escuchando, sigue a tu corazón. Pero se un ejemplo para los demás. Ellos te están observando, eres el líder de su equipo, y tienes que actuar como tal”