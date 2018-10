Pablo Laso: "El Buducnost ha podido ganar los tres partidos que ha jugado" 

El Real Madrid, líder de la fase regular (empatado en lo más alto con Fenerbahçe y CSKA), recibe a uno de los colistas, los montenegrinos del Budusnost Pogdorica. Pese a que a priori debería ser un encuentro cómodo para los capitalinos, Pablo Laso sabe que no hay rivales fáciles: "La Euroliga es muy exigente y el Buducnost ha podido ganar los tres partidos que ha jugado porque ha estado cerca en el marcador. Debuta en la competición y tiene jugadores menos conocidos, pero muy capaces de hacer buen baloncesto".

Un rival desconocido

El Buducnost disputa por primera vez la máxima competición europea. Es una de las cenicientas, y ha perdido los tres primeros encuentros de la fase regular, pero el técnico vitoriano no se fía: "Tendremos que hacer un esfuerzo de concentración por jugar contra gente que no conoces tanto. Buducnost está compitiendo bien y tiene un entrenador con las ideas claras. Es un equipo completo y no creo que estén aquí de paso o para disfrutar este partido. Van a venir a ganar porque es una competición exigente y saben que tienen opciones de vencer en cualquier encuentro".

Recuperando efectivos

Laso podrá contar prácticamente con la plantilla al completo. Los entrenamientos han ido bien y tendrá que elegir quiénes entrarán en el roster y cuáles serán los descartes: "En principio han podido entrenar todos. Alguno con algún problema físico, pero en líneas generales está siendo una semana bastante buena. Thompkins está mucho mejor, pero aún debemos tener paciencia con él, y Ayón está cogiendo la forma por los días que ha estado fuera. Hoy decidiremos los que jugarán mañana".

Pese a haber comenzado la temporada de manera brillante, y contar todos sus encuentros por victorias, el entrenador blanco mantiene el listón muy alto y sabe que se puede mejorar: "Debemos mejorar en muchos aspectos y solamente ha habido un día en el que realmente como entrenador creo que hicimos un trabajo muy completo, que fue el de la final de la Supercopa. El equipo ha ido haciendo cosas mejor, pero aún no hemos sido capaces de hacer partidos completos, y es algo que debemos trabajar y mejorar".