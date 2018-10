Pesic y Blazic hablan antes del duelo contra Darussafaka

El Barça tiene este jueves una gran misión: conseguir la primera victoria como visitante en la Euroleague, ante ellos estará un simpre difícil Darussafaka Dogus. Sobre la importancia de ganar fuera ha hablado el entrenador Svetislav Pesic, esto ha dicho: "Nosotros siempre planeamos ganar pero la pregunta es: cómo? Como ya he dicho alguna vez el baloncesto y el futbol no se juega solo en España o en Catalunya, se juega en todo el mundo y en especial en la Euroleague los equipos son muy competitivos, tanto en casa como fuera. Es un nuevo reto para nosotros especialmente para equipos de Liga Endesa es muy difícil porque todo el mundo sabe lo competitiva que es la liga. Darussafaka es un equipo competitivo con 5 jugadores americanos, también un equipo que juega junto y lo hace muy bien, tenemos que jugar al límite para poder ganar".

Un Darussafaka que no ha tenido un arranque fácil en la Euroleague (partidos contra CSKA o Real Madrid) y que lleva el mismo arranque que el Barcelona. Esto ha dicho el técnico Pesic: "Ahora no se cuenta el balance, siempre es importante intentar tomar los partidos con buena cara y físicamente bien pero ellos han ganado un partido contra un equipo nuevo de Euroleague y pueden plantar cara a cualquier rival de Euroleague".

El alero húngaro Adam Hanga es la gran novedad de la expedición azulgrana a Turquia, no se sabe si jugará el entrenador prefiere no asumir riesgos ya que la temporada es muy larga: "Hanga ha empezado a entrenar con el equipo, cada día es importante para él pero aun no está apunto para dar su máximo".

Blazic

El escolta esloveno fue el jugador que en este caso habló con los medios. Esto fue los temas que trato:

Medirse a Darussafaka en este momento: "Es bueno para nosotros jugar contra Darussafaka en Euroleague después de el partido contra valencia donde jugamos a un nivel muy alto".

Su buen rendimiento recientemente: "Estoy adaptándome al equipo, intento mejorar en cada entrenamiento y espero seguir mejorando en cada partido durante la temporada".

Análisis del rival: "Hay que estar atentos a su calidad individual, ellos son muy físicos y la defensa uno contra uno será clave en este partido. Habrá que tener cuidado con las transiciones porque son un equipo muy físico que le gusta correr, hemos hablado de esto y de su posicionamiento ofensivo".

Nivel físico en la Euroleague en comparación con la Liga Endesa: "Los jugadores están más preparados. La Euroliga es más física que la ACB".