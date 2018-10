Thomas Heurtel: "Hemos merecido llevarnos la victoria"

El base francés, Thomas Heurtel, analizó la primera victoria a domicilio del FC Barcelona en la competición europea frente al Darussafaka en Estambul por 71 a 79. Heurtel, hizo 13 puntos dio 5 asistencias y capturó 4 rebotes.

Primero, fue preguntado por el rendimiento del equipo y afirmó que “ha sido una buena victoria. Hemos empezado de muy buena forma, pero hemos tenido un bajón en el tercer cuarto”. En el tercer cuarto el Barcelona solo anotó 11 puntos y el cojunto turco 24, algo que le sirvió para afrontar el último cuarto con 5 puntos de ventaja. Pero los de Pesic, afrontaron el último cuarto con el nivel de la primera parte y consiguieron la remontada. Algo que valoró muy positivamente Thomas Heurtel fue que “luego hemos tenido la cabeza alta para remontar, por eso, en general hemos jugado un buen partido y creo que merecimos llevarnos la victoria".

Luego, fue preguntado por su nivel personal y dijo que “a nivel personal, no he hecho unos buenos partidos anteriormente, pero creo que hoy con minutos importantes, me he sentido importante y creo que he podido ayudar al equipo en los dos lados de la pista, tanto en ataque como en defensa, algo que también ha ayudado a que nos podamos llevar la segunda victoria en Euroliga”.