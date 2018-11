Previa Barça Lassa - Maccabi: a por la tercera vistoria seguida

Este jueves a las 21 horas desde el Palau Blaugrana podremos vivir un gran partido de baloncesto, de los mejores que podemos presenciar actualmente en Europa: Barcelona Lassa-Maccabi Tel Aviv.

El Barcelona llega en su mejor momento de una temporada que no ha hecho más que empezar. A las dos victorias consecutivas en Euroleague (contra Bayer en el Palau) una de ellas logrando al fin ganar lejos de casa (victoria contra Darussafaka) se suma seguir invictos en la Liga Endesa, cosechando una trabajada victoria el domingo en el derbi al Divina Seguros Joventut donde la gran noticia fue un Pangos que logró 30 puntos.

El rival: Maccabi Tel Aviv

El Maccabi visita la pista del Barça con un balance poco positivo para los israilíes donde solo ha conocido la victoria una vez en lo que llevamos de campeonato. No será un encuentro nada fácil para el Barcelona ya que a pesar de no estar ganando tienen en sus filas a Scottie Wilbekin, este base americano es el segundo máximo anotador de la competición (20,6 puntos de media) y podría tener minutos después de no jugar contra Olympiacos. Le acompañan grandes anotadores como Michael Roll y DeAndre Kane ambos superando los 10 puntos de media. En el juego interior un ex-NBA Tarik Black tendrá que batirse el cobre con Tomic y Seraphin. Estas individualidades y el tiro exterior son sus grandes armas para intentar ganar su segundo partido de Euroleague esta campaña.

El Barcelona recupera a Tomic después de que este no disputará el partido de ACB, y el que seguramente vuelva a contar con minutos será Adam Hanga que aún no ha pisado la pista para jugar un partido de Euroleague esta temporada.

El Barça, que parte como favorito, deberá estar intenso atrás como siempre destaca Pesic y jugar un buen encuentro a nivel ofensivo para demostrar que esta buena racha se puede alargar.