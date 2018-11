Pablo Laso: "El ambiente en Kaunas es muy caliente"

Llega la quinta jornada de la Fase Regular de la Euroliga y el Real Madrid co-líder de la competición (cuatro victorias y cero derrotas), se desplaza hasta el Zalgirio Arena de Kaunas para enfrentarse a unos lituanos situados en mitad de tabla (dos victorias y dos derrotas). El conjunto de Sarunas Jasikevicius sigue teniendo un buen bloque y siguen a la perfección las estrategias del coach.

Pablo Laso destacaba la dureza y competitividad del rival: "Es un equipo que tiene las señas de identidad del año pasado. Mantiene a sus jugadores clave, pero tiene más rotación y peligro en el tiro exterior, con hombres versátiles en el juego interior también. Son jugadores fuertes que defienden duro y en su cancha siempre compite bien, es difícil de ganar. Es un equipo competitivo y tendremos que jugar muy bien si queremos ganar".

Estado de la plantilla

El entrenador madridista quiso hacer hincapié sobre lo complicado que es ganar en un ambiente tan hostil como el de Kaunas: "Es un partido diferente a los que hemos jugado en las últimas semanas. El ambiente es muy caliente en Kaunas y es un equipo que juega muy duro, con energía en los rebotes y bloqueos. Todos los partidos son diferentes, pero este nos obliga a dar un paso adelante si queremos ser competitivos. Históricamente, hemos ganado en los últimos años allí, pero las estadísticas sirven de poco".

En cuanto al estado de la plantilla y la actualización sobre las lesiones Laso comentó lo siguiente: "En principio, la semana había empezado bastante bien y se ha truncado un poco. Thompkins al final no viaja por unas molestias físicas, Felipe no debe forzar su rodilla, y Melvin no viaja. Vamos con 13 jugadores y allí decidiremos quién se queda fuera a última hora. El caso de Thompkins es una especie de fascitis y puede ser peligrosa si se rompe la fascia. Ha estado mejor, pero como ha notado molestias, preferimos reservarle. No estamos preocupados porque le vemos bien".

Por último Laso quiso destacar el trabajo de Kuzmic y como va entrando en la rotación: "Es una cuestión de tiempo. Está bastante bien. En Santiago y el otro día hizo buenos partidos. Le falta un poco en el aspecto físico, pero es normal por la lesión de la temporada pasada. Estoy deseando que esté lo mejor posible para ayudarnos en la temporada".