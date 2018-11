Svetislav Pesic: "Estoy muy contento con la actitud que demostró el equipo"

El entrenador serbio, Svetislav Pesic hizo una valoración inicial sobre el partido ante Maccabi. Su valoración fue: "Creo que hemos jugado un muy buen partido, no solo en el tercer cuarto, sino desde el inicio, especialmente en defensa, porque hemos controlado la defensa y el rebote. Pero, evidentemente, hemos estado mucho mejor en el segundo tiempo que en el primero, lo reflejan las estadísticas".

También ha valorado la importancia de la victoria diciendo que "ha sido una victoria muy importante para nosotros. Cualquiera piensa que viendo el resultado parece que ganamos fácilmente, pero no fue así". Sobre el rival ha recalcado que "hemos jugado contra un equipo muy peligroso, muy atlético, al que hemos defendido muy bien y luchamos para todos los balones, tanto en los rebotes defensivos como en los ofensivos, es una cosa que hemos mejorado mucho". " El Maccabi es un equipo que compite contra todos los equipos. En los primeros 20 minutos creo que teníamos mucho respeto i no creímos en nuestras posibilidades y nuestra calidad, por eso quizá no dimos el 100% en la primera parte y no conseguimos jugar como queríamos", añadió.

Sobre el partido, también añadió que: "Luego hemos visto un tercer cuarto, donde no dudábamos y tuvimos 74% de tiros de dos en la segunda parte, cuando en la primera parte solo tuvimos un 42%, esta es la gran diferencia. Tuvimos una continuidad en defensa y en rebotes defensivos, en la primera parte se nos vio un poco dudosos. En el tercer cuarto cogimos 14 rebotes ofensivos y esto demuestra que los jugadores, cómo he dicho antes, quieren luchar por todos los balones y esto es una satisfacción para cualquier entrenador o al menos para mí". "Anotar, no siempre se puede, pero luchar por todos los balones sí, por eso estoy contento con la actitud de todos nuestros jugadores", valoró sobre sus jugadores.

Cuando fue preguntado sobre la importancia de la continuidad en le juego, respondió: "la continuidad es muy importante, en los primeros veinte minutos, no utilizamos bien nuestra defensa y no creamos jugadas al contraataque ni en transición y esto lo mejoramos en el tercer cuarto. Pero para mí es importante que un partido siempre tenga mucha continuidad. Pero jugar contra un equipo como Maccabi que tiene muchos americanos y atléticos que juegan un juego muy dinámico, pero jugamos muy bien contra ellos. Teníamos que controlar a Wilbekin, que anotó solo dos puntos y lo hicimos muy bien".

Finalmente, fue preguntado sobre la diferencia en acierto en triples del Barcelona entre Euroliga y Liga Endesa. "La diferencia esta en que, en Euroliga las defensas son más agresivas, todo el mundo lucha un balón como si fuera el último y por eso nos cuesta encontrar más tiros liberados y abiertos", concluyó el entrenador.