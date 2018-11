Los Lakers vuelven a perder, esta vez frente a los Raptors y con récord negativo

Tras algunas declaraciones de LeBron James, después de la anterior derrota, surgieron los primeros atisbos de pesimismo por el pésimo comienzo de temporada que ha tenido el conjunto angelino. Mas tarde, numerosos medios adelantaron la noticia de una hipotética destitución de Luke Walton, el actual entrenador de los Lakers. Esto último vino provocado por la expectación provocada con la contratación de James y la renovación de la plantilla. A pesar de esto último, los jóvenes (Ball, Kuzma, Ingram... ) no han dado el paso al frente que se esperaba, incluso Ingram tuvo una trifulca con Chris Paul, en la cuál, también intervino Rajon Rondo.

Volviendo a la noticia de la posible destitución de Walton, el reportero estadounidense, Bill Plaschke, manifestó a través de Twitter que Magic Johnson garantizaba la continuidad del ex ayudante de Steve Kerr en el banquillo 'laker', ​salvo que ocurriera algo catastrófico para los intereses de la franquicia californiana.

En cuanto al partido, fue un desastre continuo para Lakers, sobre todo en la segunda parte, ya que (aunque los Raptors no tuvieran a Kawhi Leonard en el equipo) acabaron perdiendo el primer cuarto por 31 puntos, algo que no se había visto, en un equipo local, durante los últimos 20 años de competición baloncestística, llegando al punto de solo anotar 17 puntos en el primer cuarto. A pesar de que el segundo equipo más laureado de la historia de la NBA llegó a ponerse a 12 puntos de distancia en el último cuarto, no pudo sobreponerse a la primera parte, tan desastrosa, en la que ninguno de los jugadores llegó a 10 puntos.

Serge Ibaka fue un auténtico calvario para los angelinos durante la totalidad del encuentro, ya que anotó 34 puntos (máximo de toda su carrera) y no tuvo ningún fallo durante la primera parte, consiguiendo un 11/11 en tiros de campo, además de acabar con 10 rebotes. Otro de los principales castigadores de los Lakers fue Kyle Lowry, el cuál acabó con un doble-doble de 21 puntos y 15 asistencias.

Por parte de los californianos, Kyle Kuzma lideró a los suyos con 24 puntos, y el fichaje estrella, LeBron James acabó con 18 puntos, cifra muy corta para sus números habituales.