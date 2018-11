Pesic: "Khimki es un equipo más completo"

El Barça afornta este viernes a las 18:00 en la pista del Khimki la sexta jornada de la Euroliga con la idea clara de alargar la racha de victorias que tiene actualmente en Europa (3), y para reivindicarse después de la derrota en la pista del Fuenlabrada. Antes de este partido, el 'coach' Pesic atendió a los medios haciendo las declaraciones previas al encuentro. Esto dijo:

El rival: el Khimki

El Barcelona Lassa va a la pista de un duro rival el Khimki que lleva un balance muy negativo (1-4) pero no se ajusta a lo reflejado en los partidos. Esto dijo Pesic: "El pasado en el deporte no existe, Khimki ahora es un equipo más completo con 3 jugadores nuevos, Mickey un cinco atlético, Crooker un tirador con experiencia y Bost un nuevo base. Este año son más competitivos". "Tienen más opciones, contra Efes jugaron muy bien pero perdieron en el último segundo y contra Milán también. Nos espera un gran rival que juega un baloncesto muy moderno con un equipo muy atlético. Y sobre todo con Shved que es su mejor jugador".

La Euroliga es una competición muy complicada muchos partidos y desplazamientos, Pesic encara el partido diciendo lo siguiente: "Se tiene que preparar el partido sabiendo que es un equipo muy bueno pero no solo en ataque si no en defensa también, no solo cuenta en ataque aunque aquí queramos tener filosofía NBA. El baloncesto europeo es más competitivo". Añadió el técnico azulgrana.

Otro asunto sobre el que hablo Pesic fue los minutos de desacierto que sufre el Barcelona en algunos momentos de partido y que ser vieron reflejados en el enfrentamiento contra el Montakit Fuenlabrada. Esto añadió: "No me preocupa porque yo soy el entrenador y no celebro las victorias ni lamento las derrotas, si no ganamos pero estamos en octubre o noviembre, tiempo en el que intentas dedicar más tiempo a analizar cada victoria y cada derrota". "Estamos en una fase de mejora de nuestro juego no solo técnico y táctico, si no de concentración.

La situación de Fuenlabrada la trabajamos y hablamos con los jugadores y la intentamos mejorar". Haciendo referencia a la pregunta que le habían formulado. "Tenemos jugadores nuevos y tienen que entender que esperamos de ellos, conocer el club y su roll. No es lo mismo Pangos en Zalgiris donde solo juegan la Euroleague y la liga lituana les sirve de preparación para la Euroliga que en Liga Endesa que es muy competitiva y tienes que dar el máximo para ganar".