Svetislav Pesic: "Valoro mucho la reacción del equipo en el último cuarto"

Svetislav Pesic, inició la rueda de prensa, haciendo un análisis de la amplia victoria frente al conjunto murciano. Esto fue lo que dijo: "Estamos muy contentos con la reacción, actitud del equipo y en cómo jugamos. En el segundo cuarto corregimos nuestra intensidad con el rebote ofensivo". Destacó la capacidad de rebote ofensivo que tiene el equipo: "Al final del partido, hemos conseguido 17 rebotes más que Murcia y sobretodo 15 puntos después de rebotes ofensivos". "También hemos conseguido 29 puntos en jugadas de transición", añadió. También se mostró contento con el equipo y dijo que "todos el equipo tiene que estar contento, porque siempre es importante ganar, como contra todos los equipos. Pero no solo es importante ganar, sino cómo ganamos y cómo jugamos, y todos los jugadores han luchado".

En el turno de preguntas le preguntaron si cree que es el mejor juego del Barcelona en mucho tiempo y respondió: "El partido frente al Murcia es muy parecido al que jugamos frente al Khimki en Moscú. Todos los jugadores disfrutan. Hicimos una defensa agresiva y por eso anotamos tantos puntos de contraataque, que este es uno de los objetivos que tenemos, hacer una buena defensa. Pero jugar así, no es posible todos los partidos, porque influyen muchas circumstancias y el rival también juega. Pero nuestro objetivo es mantener el nivel que tuvimos en Moscú y el que tuvimos frente a UCAM Murcia. Es decir, poder llevar a cabo nuestro plan de juego y su concepto, con jugadores con experiencia". "El Murcia nos puso las cosas difíciles durante los primeros 20 minutos, ellos pudieron jugar su planteamiento", remarcó.

También dijo que "para nostros es difícil jugar en domingo cuando hemos jugado en viernes. Es difícil encontrar energia mental y física, pero estamos en una parte de la temporada muy buena, reaccionamos muy bien a tiempo. Jugamos en conjunto y cada uno sabe que puede ayudar y en cada partido lo hace un jugador diferente, tenemos jugadores que sabemos que pueden hacer un baloncesto de alto nivel".

Luego, fue preguntado por el estado de Adam Hanga, que hace poco que se incorporó al equipo tras su larga lesión. "Hanga necesita contacto con el equipo, sobre todo en estos primeros momentos después de su lesión. Esta mejorando y entrenado con continuidad. Pero le esta costando encontrar ritmo de juego y físico, aunque Hanga es un jugador con experiencia y poco a poco se irá integrando al ritmo del equipo" respondió sobre el jugador húngaro.

Y finalmente, fue preguntado sobre el calendario tan apretado que tiene Barcelona. Y respondió: "Si ganas, físicamente te sientes mejor y tienes menos problemas, porque significa que entrenamos bien, aunque es evidente que no podremos ganar todos los partidos. En este calendario tan apretado siempre intentamos buscar uno o dos días de descanso entre partidos para que los jugadores hagan su vida y que descansen, sobre todo mentalmente". "Ver un calendario con tantos partidos, puede afectar a la mentalidad del equipo, por eso es importante centrarse en ir partido a partido, no pensar en los que quedan por delante. Es importante encontrar un balance entre entrenar y descansar. Tener un calendario tan apretado, de momento no nos afecta, creo que vamos por muy bien camino", finalizó el entrenador, que se mostró muy feliz con la situación actual del equipo. Y no es para menos, el equipo solo ha perdido tres partidos desde el inicio de la temporada.