Pangos: "Tenemos que estar preparados y conseguir victorias"

El Barcelona se encuentra con dos partido de Euroliga en apenas 48 horas. Después de la derrota en Atenas toca pensar en el partido que les enfrenta a un Milán que lleva 6 victorias en 8 partidos de Euroliga y quiere seguir sumando victorias.

En el día de hoy atendieron a los medios Kevin Pangos y Svetislav Pesic, esto dijeron ambos:

El técnico del Barça hizo en primer lugar una valoración del encuentro anterior frente a Panathinaikos: "Tenemos que creer en que podemos cambiar el ritmo del partido. Comenzamos con miedo y jugamos bien algunos minutos pero al final hemos intentado cambiar el ritmo de juego pero solo 25 puntos no son suficientes para jugar bien y segunda parte del partido mucho mejor, anotando 20 puntos más en momentos decisivos teníamos buena defensa y jugábamos bien pero no acabamos con esta intensidad en defensa y controlando los rebotes ofensivos de ellos, tienen 4 jugadores interiores muy físicos y atléticos y también sus cualidades pasan por los rebotes ofensivos".

Otro de los temas que trato fue la nula presencia de Adam Hanga: "Mañana jugará, tenía problemas con su espalda antes del partido nosotros pensamos que mejoraría pero viendo que no estaba al 100% decidimos que no vamos a asumir riesgos porque esta semana jugamos contra el Milán y contra Madrid" añadió el técnico serbio.

El rival de este viernes, Milán, nada tiene que ver con el de la campaña pasada. Este es el análisis del técnico azulgrana: "Milán tiene buen ritmo, no han cambiado su juego, ellos juegan muy concreto: muy agresivos en ataque, juegan en transición de forma excelente y juego muy rápido. Tienen uno de los mejores jugadores de la Euroliga ahora mismo Micov y también se suma James".

Pesic no habló demasiado sobre el balance de su equipo hasta el momento, asegura que no analiza el numero de victorias y derrotas: "Ahora no analizamos mucho cuantos partidos perdemos y cuantos partidos ganamos, jugamos muchos partidos fuera y cuesta mucho trabajo y muchos viajes pero el equipo está motivado y esta es la razón por la que tenemos de momento un balance positivo".

Pangos

El base Canadiense atendió a los medios más tarde y esto dijo sobre el partido de este viernes: "Creo que estamos bien aunque sabemos que no jugamos como nosotros sabemos, hay muchas cosas a mejorar, hoy tenemos la mente puesta en preparar el partido de mañana" haciendo también referencia al partido contra Panathinaikos.

Sobre el rival, el Olimpia Milano: "Sabemos que es un gran equipo, tienen mucho talento, llegan con mucha confianza, tenemos que estar preparados y aportar nuestro mejor juego".

Sobre los partidos fuera de casa y el momento de la temporada, Pangos se muestra contundente: "Tenemos un calendario duro y afrontamos un momento importante de la temporada. Tenemos que estar preparados y conseguir victorias".