Pablo Laso: "Esta derrota nos tiene que valer para mejorar y seguir creciendo"

Antes de empezar la rueda de prensa Pablo Laso dio el pésame a la família de Juan Carlos Navarro, debido a que su padre falleció en el dia del partido.

Seguidamente, felicitó al Barcelona por la victoria y analizó el encuentro explicando que “para mí el partido ha sido marcado por dos situaciones claras en las que ellos han dominado más, que han sido el rebote y en las pérdidas nuestras. Es difícil ganar un partido permitiendo tanto rebote en ataque”. “Sabíamos que era un partido difícil, en el que tienen mucho apoyo del público”, añadió.

Primero, ha sido preguntado sobre cómo se gestiona un calendario tan apretado y en el caso del Real Madrid, que sensaciones se han llevado después de cosechar dos derrotas consecutivas, frente a Olympiacos y Barcelona. Laso ha contestado: “Cuando ves el calendario hay partidos que piensas que los vas a ganar y los pierdes y al revés, de eso se trata la competición. El calendario es muy exigente y hoy hemos jugado contra un equipo que tiene el mismo tipo de calendario. En un proceso de construcción también se tiene que valorar, no solo victorias y derrotas, sino también las cosas que has hecho bien y las que has hecho mal. El resultado parece que es lo que tiene que marcar y no es así”.

También, ha hablado sobre el rival, un Barcelona que parece que ha subido su nivel. Ha dicho que “le tengo mucho respeto al Barcelona, siempre. Hoy lo ha demostrado y ha sido merecedor de la victoria”.

También ha sido preguntado si ha influenciado la ausencia de Sergio Llull y ha contestado que “el equipo tiene que estar por encima de cualquier jugador”. “Me hubiese gustado que hubiese jugado, pero Rudy también se ha lesionado y no ha podido jugar la segunda parte. Nunca pongo las lesiones como excusa”.