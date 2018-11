Pablo Laso: "El CSKA es una prueba difícil para nosotros"

La 10ª jornada de la fase Regular de la Euroliga depara un partido estelar entre Real Madrid y CSKA de Moscú, los dos equipos más laureados del Viejo Continente y que se encuentran en lo más alto de la presente competición. Tras perder dos partidos consecutivos (frente a Olympiacos en Euroliga y Barcelona Lassa en Liga) por vez primera en meses, los capitalinos necesitan volver a encontrar el triunfo.

Los rusos son unos viejos conocidos de mil batallas, rivales temibles que siempre llegan lejos en Europa. Laso recordó sus últimos choques: "El recuerdo más reciente es la victoria en la Final Four porque ha sido el último partido. El CSKA es un equipo muy potente, al que el año pasado nos enfrentamos tres veces: ganamos en Madrid, perdimos allí y ganamos el partido de la semifinal".

Analizando al rival

Los moscovitas marchan primeros de la fase Regular con un inmaculado registro de ocho victorias y cero derrotas. El técnico vitoriano comentó sus méritos: "Es un conjunto que mantiene mucho la idea del año pasado, con muy buenos anotadores por fuera y generan mucho juego. Después tiene jugadores muy atléticos en las posiciones de 3, 4 y 5. Es un equipo muy completo, con un estilo de juego definido y que no tiene ocho victorias por casualidad. Juega muy bien al baloncesto y para nosotros es una prueba muy difícil seguro".

En cuanto a la forma de hacerles daño e intentar llevarse un partido tan complicado comentó lo siguiente: "Es difícil pensar qué va a ser decisivo en un partido en el que hay tantas armas ofensivas en los dos equipos. Los básicos como el rebote, el balance defensivo y el no hacer pérdidas pueden ser más decisivos que decir que la defensa es clave. Espero que seamos capaces de competir en las situaciones que son claves e importantes para nosotros como el rebote o defender el uno contra uno, porque a partir de ahí es cuando construyes el juego para el resto de cosas".

Estado del equipo

Preguntado por cómo se encuentran tras perder dos partidos consecutivos, Laso afirmó que es una situación que no les gusta, pero tampoco obsesiona: "Preocupado estoy siempre y no depende de las victorias o de las derrotas. Siempre espero que el equipo sea capaz de mejorar. Han sido dos partidos difíciles, en dos canchas difíciles, en las cuales hemos entrado prácticamente empatados en el último cuarto, pero ahí no hemos sido capaces de hacer un buen baloncesto y de llevarnos la victoria. Lo único que me interesa es hacer un buen encuentro mañana".

En cuanto a la actualidad de sus jugadores, su estado físico y quiénes se encuentran disponibles para afrontar el duelo, Laso señaló: "Llull y Kuzmic siguen fuera del equipo, y algo que teníamos claro es que estas dos semanas no entrarían. Sin partido este fin de semana, confiamos en que con un poco de suerte estén bien los dos la semana que viene. Y Rudy no ha podido entrenar. Ya vino tocado de Atenas, el domingo sólo jugó el primer tiempo y el lunes y martes tampoco entrenó por una sobrecarga. Hoy sí y confío en que mañana esté bien".