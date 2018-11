Korver vuelve a una de sus casas

Eta semana hemos vivido un traspaso realizado entre los Cavaliers y los Jazz. En esta operación en principio beneficia a ambas franquicias, recibiendo activos más adecuados a sus situaciones actuales. Por parte de la franquicia de Cleveland, se desprender de un jugador con contrato en vigor para la próxima temporada, algo que les permitirá tener una masa salarial más amplia de cara a la próxima agencia libre. Al ser un equipo que se encuentra en pleno proceso de reconstrucción, obtener un jugador como Alec Burks es algo ideal.

¿A qué se debe esto?, el ya ex-jugador de Utah cuenta con varios factores que le permiten encajar en este proyecto, ya sea a corto o largo plazo. Esto de debe a que si los Cavs no están conformes con su rendimiento no lo renovarán en verano, mientras que si demuestra un buen nivel tienen dinero para ofrecerle un contrato puesto que es un jugador joven que podría tener una buena proyección si se trabaja. Junto a este jugador llegan dos futuras segundas rondas del draft que siempre vienen bien para intentar pescar algún robo como ya han sido Nikola Jokic o Isaiah Thomas. Tener más posibilidades en el draft, aunque no sea de las primeras elecciones, nunca se deben de rechazar, y menos en un equipo que se encuentra totalmente a la deriva.

Los Jazz se encuentran en una situación algo compleja. Queriendo ser un equipo igual o más competitivo que el año pasado, se están viendo superados por la dura Conferencia Oeste. La incorporación de un veterano como Kyle Korver es un gran acierto por parte de la franquicia. Todos los intangibles que te aporta desde el primer minuto este jugador que ya sabe lo que es jugar de local en esa ciudad. En los últimos partidos con la baja de Donovan Mitchell, los sistemas de Utah han echado en falta la necesidad de alguien que abra el campo y sea una amenaza desde la línea de tres.

Debemos recordar que Korver es uno de los mejores anotadores desde el perímetro de la historia de la NBA. Por muy veterano que sea, es una pieza que sin muchos minutos por partido puede tener un papel fundamental para empezar a cambiar el rumbo que esta empezando a tomar el equipo. Habrá que estar muy pendiente al rendimiento tras este movimiento en el mercado. Sobre el papel y con los datos de la carrera de Kyle en la mano, la mejora debería de ser instantánea con este jugador en la pista. Al igual que a priori no debería influenciar en un aspecto negativo en la química del equipo por ser un hombre ya con experiencia, no solo en el baloncesto, sino en la vida además de su personalidad nada polémica.