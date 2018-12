Howard pasa por quirógrafo

A día de hoy, lo que vemos de "Superman" o más comúnmente conocido como Dwight Howard es solamente una pequeña sombra del jugador que una vez fue. Con un paso por Charlotte Hornets con más pena que gloria, no sería raro escuchar a alguien decir que el tiempo de este pívot ya terminó. Tras ser enviado a los Nets, donde posteriormente fue cortado llegó en verano a los Wizards. Con esto buscaba formar un teórico "Big Three" junto a John Wall y Breadley Beal. Ese momento tan esperado, a un mes y medio de competición no se ha podido desarrollar debido a la larga estancia en enfermería del center.

Ya han sido varias las lesiones que han rondado a este interior de Washington. Con la búsqueda de distintas opiniones de especialistas, la decisión final fue ser operado del glúteo para evitar que pueda ir a peor. Aún debemos de esperar entre un periodo de dos o tres meses que tendrá que pasar el jugador para recuperarse y realizar la rehabilitación.

El problema es que un jugador de su posición, que dependa tanto de su físico y además de su edad, va a ser un riesgo completo teniendo este historial médico reciente. La restricción de minutos será algo bastante presente en lo que queda de la temporada de Howard sin lugar a dudar. Pese a estar sano, habría que ver si es capaz de aguantar el ritmo de competición tras estos parones y conseguir hacer buenas aportaciones aunque no dispute de los minutos que ha estado acostumbrado durante prácticamente toda su carrera.