Pablo Laso: "El Efes está haciendo una Euroliga muy buena"

Los blancos tendrán que afrontar nueve partidos durante diciembre y comienzan el maratón enfrentándose al Anadolu Efes en Estambul en la la 11ª jornada de Euroliga. Los otomanos están empatados en la tercera posición de la tabla con el propio Real Madrid (ambos firman ocho victorias por dos derrotas), por lo que se espera un duelo realmente igualado y duro.

Pablo Laso quiso destacar la calidad del rival, un equipo muy férreo y especialmente competitivo en casa: "El Anadolu Efes está haciendo una Euroliga muy buena. Es un equipo de mucho talento, con un juego exterior polivalente y con mucha capacidad para encestar y de amenaza de tiro exterior. Tiene muy buena plantilla y está consiguiendo buenos resultados. Para nosotros siempre es un test difícil viajar a esa cancha".

Llull vuelve a la pista

Sin duda la noticia más positiva que podían tener los blancos es la vuelta de Sergio Llull. El base-escolta ha tenido que hacer un parón obligado por dolores en su rodilla derecha después de un fuerte golpe sufrido en el partido contra el Khimki. Durante ese tiempo los merengues han perdido tres partidos consecutivos, por lo que su ausencia se estaba haciendo notable.

El técnico vitoriano lo confirmaba con estas palabras: "Llull está perfecto así que viaja y jugará, y no tengo pensado protegerle en cuanto a minutos. Jugará lo que tenga que jugar aunque obviamente lleva dos o tres semanas sin jugar. Ha entrenado muy bien y no tengo nada que me haga pensar que tengo que protegerlo. Kuzmic no viaja porque hay que ir poco a poco, ni tampoco Pantzar y Yusta".

En cuanto a los tres partidos perdidos y la posible ansiedad de sus pupilos por esta situación negativa, Laso afirmó lo siguiente: "Siempre que pierdes estás pensando en que llegue cuanto antes el próximo partido. Nos ha venido bien este tiempo para analizar el por qué ganamos y perdemos y también las cosas que estamos haciendo peor. Aspiro a estar mejor que en los últimos partidos y conseguir la victoria".