Gustavo Ayón: "Siempre motiva jugar contra el Barcelona"

Blancos y blaugranas se ven las caras en duelo de la 12ª jornada de Fase Regular en Euroliga. Segundo clásico de la presente temporada, y primero en competición Europea, con la clasificación cada vez más igualada y competida. Los madridistas son segundos con marca de nueve victorias y dos derrotas. Los catalanes empatan en el quinto puesto (6-5) con Olympiacos y Armani Milán.

Gustavo Ayón compartió opiniones sobre este gran enfrentamiento entre los dos equipos españoles más laureados, un duelo en el que se debe salir concentrado desde el inicio: "Debemos seguir la línea de la semana pasada. Es el camino. Era importante por coger confianza y retomar el ritmo de victorias. Es un Clásico, un partido especial y hay que afrontarlo como tal. No hay que dejar escapar puntos en casa. Tenemos que ser muy sólidos. Siempre motiva jugar contra el Barcelona, es una rivalidad constante".

Aprender de la previa derrota

El Barcelona Lassa venció con mucha contundencia (86-69) en el duelo de Liga Endesa disputado hace breve fechas en el Palau Blaugrana. Los culés fueron de menos a más y terminando arrasando en intensidad a los merengues. Ayón no quiere que esto se repita: "El nivel de intensidad que mostraron ellos fue muy alto, nosotros no pudimos igualarlo y en casa tenemos que hacerlo sí o sí. Esa intensidad, esa dureza, concentración en el rebote… Esa es la clave. Cada partido es diferente y hay que mejorar las cosas que no hicimos bien allí. Vamos a poner todo en la cancha".

El mejicano sabe que los catalanes son un rival fuerte y que se han reforzado bien, pero más que preocuparse por ellos cree que la clave para ganar la tienen en su mano: "Ellos se van reforzando cada año. Lejos de pensar en ellos, tenemos que hacerlo en nosotros. Recuperar jugadores y estar acoplados. El equipo está preparado para afrontar este nivel de exigencia, estamos bien y somos 16 jugadores".