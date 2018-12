Noche de hazañas en el oracle: 15.000 de Curry y 'KD' supera a Bird

En una victoria insulsa, algo inerte y sin mucho sacrificio para Golden State, lo cierto es que en el Oracle se vivió otra gran noche por parte de dos jugadores en concreto: Stephen Curry y Kevin Durant.

Anoche ambos lograron pequeños hitos anotadores. Empezamos por el base, pues anoche Curry empezaba el partido con 14.990 puntos y gracias a los 20 que firmó superó la barrera de los 15.000, quedándose con 15.010 y siendo el jugador número 138 que logra alcanzar dicha barrera. Steph finalizó el partido con 6)16 en tiros de campo y 3/9 en triples para ayudar a Golden State a firmar una victoria que al descanso estaba más que mascada, 61-38. Además, alcanzó esos 15.000 a su manera, con un triple en transición subiendo la bola y casi un metro por detrás de la línea de tres.

Por aquí queda el triple mencionado:

Por delante de Curry ya quedan algunos como Wilt Chamberlain, Rick Barry, Paul Arizin y Chris Mullin, los únicos cuatro jugadores que le quedan para ser el máximo anotador de los Warriors en su historia.

Klay no dejó pasar la ocasión para hablar de él al final del partido, diciendo lo siguiente: “Se qué lo volverá a hacer, meterá 15.000 más, trabaja muy duro y es un gran líder. Respira tanta confianza y diversión que solo quieres gente como él a tu alrededor. Llevo ocho años a su lao y sé que tengo al mejor base en mi equipo”; dijo a los micrófonos de ESPN. Un Klay que, por cierto, alcanzó también los 11.000 puntos anoche.

Por otro lado, como diría un comentaría de Movistar, “¡¡Tenemos que hablar de Kevin!!”, pues anche el alero anotó 23 puntos con buenos porcentajes, lo que le permitió seguir escalando posiciones en la tabla de máximos anotador de la NBA y situarse el 33º, por delante de todo un mito como lo es Larry Bird. Kevin está en 21.791 puntos, y solo tiene a nueve a Gary Payton, quien casi seguro caerá muy pronto en las manos del doble MVP de Finales.

El propio Durant, tras el final del partido, no pudo ocultar su emoción al enterarse: “Alguien me ha mandado una captura y al verlo me puse cómo un niño pequeño al pensarlo. Es un gran logro, pero no hay que pensarlo mucho y hay que seguir adelante”.

Ambos jugadores, Steph y ‘KD’, fueron los mejores anotadores de un lunes muy tranquilo para los locales, que se colocan ya 21-10 pisando los talones a unos Nuggets que siguen liderando en este ya famoso ‘Salvaje Oeste’.