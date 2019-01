Habla Marc Stein: Cousins quiere renovar con los Warriors 

Pase lo que pase este año, las franquicias ya están pensando en la temporada que viene, y los actuales campeones no son una excepción, y en el apartado de renovaciones ‘KD’ y Klay Thompson son los principales intereses de Golden State. El primero ya ha dicho en varias ocasiones que no piensa perdonar un euro para seguir, como ya hizo en el pasado, y el segundo quiere seguir y no perder mucho dinero.

Pero hasta ahora había un jugador que no entraba en ninguna quiniela y que ya se han filtrado rumores de que estaría interesado también en seguir siendo un warrior la temporada que viene: hablamos nada más y nada menos que de DeMacus Cousins.

El ex de los Pelicans todavía no ha podido vestirse de corto con su nuevo equipo por la grave lesión que sufrió en el tendón de Aquiles y que llevó a parar en los Warriors, pues nadie confiaba en ofrecerle un buen contrato y los Pelicans no estaban seguros de querer renovarlo un año.

Todo el mundo contaba con que, al acabar el año, los Warriors y Cousins separarían sus caminos por diferencias económicas, pero un rumor que ha surgido desde la propia franquicia ha hecho que las cosas den un giro de 180 grados. Según el periodista de The New York Times Marc Stein, alguien de la franquicia ha filtrado que el pívot estaría receptivo a una oferta de renovación de Golden State aunque no fuese con el dinero que querría y le correspondería por calidad. Parece ser que se siente en deuda con la franquicia por la confianza que han depositado en él en un mal momento que está pasando, y eso estaría rondando en la cabeza de un DeMarcus que se plantea, aparentemente, renovar con los Warriors.

Si eso fuese así, Bob Myers tiene ante sí un trabajo de chinos si quieren renovarlo. A priori, no podrían ofrecerle más de 6-7 millones de euros, poco más de los 5,5 que Cousins cobra actualmente. A pesar de que el propio Steve Kerr fue el primero en decir que este ‘matrimonio’ era de conveniencia y que no dudaría más de un año, las cosas pueden que hayan cambiado si esos rumores son ciertos. Con DeMarcus en ningún momento se contaba en la quiniela, pero ahora aparece como una opción más. A pesar de que aún es un experimento no probado, en La Bahía tienen muchas esperanzas en que vuelva en gran forma.

El propio Steve Kerr ha confirmado que ya ha completado un entrenamiento completo con el equipo, pero no ha dado más detalles. Se sigue sin saber exactamente cuándo va a regresar a las pistas y cuál es el estado de su recuperación, pero lo que queda claro es que al quinto ‘monstar’ le queda muy poco para volver a sembrar el pánico en las pistas.