Felipe Reyes: "No sé si sería muy justo que retirasen mi camiseta"

Hablar de Felipe Reyes es hablar de leyenda y de uno de los jugadores más importantes en la historia del baloncesto europeo. El partido de ayer ante el Milán le convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la Euroliga. Hace apenas un mes, logró colocarse en la primera posición de dicho ránking en la ACB. Más allá del triunfo sufrido del Real Madrid ante el Milán del cual tuvo palabras también, el asunto más destacado fue esa cifra récord.

Su padre siempre presente

La afición se puso en pie y ovacionó como seguramente lo ha hecho otras veces, pero sin el significado que esta vez tuvo. Un hombre que, a sus 39 años, ha escrito otra página brillante en este deporte. "Muy contento por el récord y de poder recibir ese homenaje aquí en mi cancha, con mis aficionados los cuales siempre están ahí, me han apoyado desde el primer momento y de los que me siento muy orgulloso de ellos y esto hace que me dé fuerzas para seguir trabajando y seguir consiguiendo objetivos". Ese era el sentir de Reyes que plasmó en su primera reflexión.

A la pregunta de quién se acordaba después de todos estos 19 años en la competición, el Capitán blanco no lo dudó. "Me acuerdo sobre todo de mi padre que no puede estar ahí porque él estaría muy orgulloso. Él siempre vivió muy intensamente los éxitos de mi hermano y los míos y seguro que él estaría muy feliz por todo lo que estoy consiguiendo estos años".

Inviable que retiren su camiseta

Es un hecho que el Wizink Center y muchos de los aficionados del Real Madrid piden que el nueve de Felipe Reyes esté junto al diez de Fernando Martín. En cualquier caso, el cordobés no quiere pensar en eso a pesar del honor que supondría. "Sería un honor, pero lo veo muy complicado porque han pasado grandísimos jugadores por el Real Madrid, grandísimas leyendas y no se les ha retirado la camiseta así que no sé si sería muy justo que retirasen la mía. Yo estoy muy contento de que se hable de eso y sería muy bonito para mí, pero entiendo que también esté solo la de Fernando por lo que fue y por lo que pasó". Humildad ante todo.

Día a día esa es la mentalidad de Felipe Reyes. No asegura si le quedan muchos o pocos años en la élite. Hay que ir paso a paso y seguir sumando sin poner fechas. "Ahora vamos año a año y veremos, pero yo trabajo cada día para seguir ahí al más alto nivel y ayudando al equipo".

El carácter para sobrevivir

También hubo hueco para hablar del partido. Un Real Madrid que sufrió lo indecible para llevarse este encuentro. El triunfo ante el Milán ha sido uno de los más épicos que se han vivido en el Palacio de los Deportes en esta temporada y Reyes señaló que, a pesar del gran carácter que sacó el equipo al final, hay que evitar que se repita esta historia.

"Cuando se han puesto 18 puntos arriba teníamos que sacar esa garra y ese carácter y creo que lo hemos sacado y lo hemos conseguido. Hemos hecho un segundo, tercer y cuarto cuartos muy buenos, lo único que no podemos permitir que venga aquí un equipo y encima un posible rival de Play-Off y nos haga ese parcial. Espero que nos sirva y que a partir de ahora, entrenemos fuerte y no permitamos que los equipos nos sorprendan de esta forma". Una valoración muy autocrítica.

Estas fueron todas las declaraciones de Felipe Reyes en otro partido muy especial para él. Desde hoy es el jugador con más partidos disputados en la historia de la ACB y de la Euroliga. Un hombre cuya historia de títulos, de récords y de éxitos no tiene fin.