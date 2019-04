Pablo Laso: "Hemos encontrado recursos que nos han ayudado a tener el dominio"

El técnico blanco realizó una valoración del partido más extensa de lo habitual. Los madridistas sufrieron de lo lindo para levantar un partido que parecía prácticamente perdido al término del primer cuarto. Laso se mostró satisfecho por el triunfo y del esfuerzo de sus jugadores, pero es consciente de que ese inicio de partido puede tener un fatal desenlace en otro tipo de partidos.

"Lo primero felicitar al equipo por la victoria. Con los resultados lo que dije en la rueda de prensa ya no tenía valor porque obviamente somos terceros matemáticamente. Creo que el equipo ha sido capaz de luchar un partido que nos ha costado desde el inicio. Ellos han tenido mucho acierto, tienen muchísima calidad individual y hemos ido entrando en el partido poco a poco."

"Hemos ido encontrando recursos defensivos y ofensivos que nos han ido ayudando para tener la sensación de dominio en el partido. Al final, los tres últimos cuartos los hemos ganado por ocho, cinco y cuatro puntos después de un inicio en el que su acierto nos ha hecho ir muy detrás. No hemos estado brillantes, pero hemos ido sacando el trabajo."

"Al final es un partido de Euroliga y para nosotros es importantísimo tener en casa la sensación de que el equipo pelea independientemente de que los objetivos están cumplidos. Buscamos la mejor posición posible. Creo que todo el mundo ha ido aportando en el equipo y ahora toca intentar recuperarnos físicamente rápido en lo que son diez días muy intensos que empezaron en Moscú con Khimki, Manresa, ahora Milán, Vitoria en menos de 48 horas y el domingo en Barcelona."

Sabíamos que era una semana complicada. Tengo jugadores cargados y vamos a ver si conseguimos ir recuperando poco a poco sabiendo los compromisos que tenemos el viernes y el domingo." Análisis muy extenso del entrenador del Real Madrid. No solo del propio partido, sino de lo que viene por delante lo cual será una dura guerra con la que lidiar.

Felipe Reyes y la reacción tras el primer cuarto

No podían faltar palabras de halago hacia el hombre del día. Felipe Reyes se ha convertido en el jugador con más partidos en la historia de la Euroliga y Laso tiene claro por qué ha llegado hasta ahí: "El día a día es lo que le hace estar a este nivel y seguir batiendo récords y seguir siendo un jugador importante para nosotros. Eso habla muy bien de él como jugador y como persona nosotros estamos encantados y me alegro mucho de que siga batiendo estos récords porque habla muy bien de su carrera."

Por otro lado, ofreció explicaciones de cómo trató de ayudar a su equipo a reaccionar: "La sensación de más dureza defensiva. Sobre todo en situaciones de uno contra uno en la que ellos son grandísimos jugadores, pero que nosotros no cayéramos en errores por querer hacer de más, que no le diésemos más vida de la necesaria. En el primer tiempo han tenido 12, 13, 14 puntos en los que nosotros no hemos estado bien. El cambio defensivo ha sido definitivo."

La lesión de Deck y el hecho de que todos anotaran

El argentino salió cojeando del vestuario al término del partido. A lo largo del partido no se apreció ninguna jugada ni ningún momento en el que este pudiera sufrir la dolencia. Pablo Laso no ofreció expectativas halagüeñas respecto a él: "No somos muy optimistas. El viernes no va a jugar y tenemos muchas dudas para el domingo a primera vista."

Todos los jugadores del Real Madrid anotaron. El equipo destacó por encima de cualquier jugador, algo genético en la filosofía de Laso: "Para mí lo importante es el equipo. Para mí destacan todos. Han sido capaces de hacer un gran trabajo. Ellos son un equipo en el que la calidad individual prima. Por eso, para nosotros y para mí como entrenador, independientemente de la calidad individual, prime el equipo."

Si gana el Madrid, nada importa

Mike James, con 35 puntos, fue una auténtica pesadilla para los blancos. Sobre todo en el primer cuarto, donde fabricó 17 de los 33 puntos que anotó el Milán. Sin embargo, a Laso no le preocupaba lo más mínimo lo que hiciera el exjugador del Baskonia.

"Considero a Mike James un grandísimo jugador por lo que hizo en Baskonia y Panathinaikos, con lo cual no me parece que es un jugador al que vas a dejar en cero puntos. No me importa tanto lo que haga Mike James, me importa que gane el Madrid. Oía los ¡oooohh! del público, que me parecen muy bien, pero al final el que gana es el Madrid. Con lo cual no me cambia."

"A mí lo que me interesa es que gane el Real Madrid, no que un jugador mío haga 35 puntos o levante al público. A mí eso me parece muy bien si mi equipo gana. En ese sentido no me ha cambiado los planes. El trabajo que han hecho Fabien, Facu y Jeff es mejorable, pero también creo que han hecho muy buenas defensas y él también tiene calidad para meter canastas."

Hasta aquí lo más destacado de la rueda de prensa post-partido del Real Madrid - Milán de Pablo Laso. Satisfecho, reflexivo, consciente de que hay cosas que mejorar y dejó de nuevo plasmado su pensamiento de trabajo. El equipo por encima de todo.