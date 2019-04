Pesic: "Seraphin no jugará y Hanga no sabemos"

Svetislav Pesic comentó sus impresiones y sensaciones previas al Clásico de este fin de semana. El técnico serbio se mostró muy exhaustivo en sus declaraciones. Cabe destacar el hecho de que a pesar de haber ganado tres de los cuatro enfrentamientos ante los blancos esta temporada, asegura que no están todo lo preparado que le gustaría para afrontar este choque.

La clave, un partido muy completo

Las tres victorias ante el Real Madrid esta temporada son una dosis de confianza, pero no determinante. "Siempre es mejor tener esa sensación de que puedes competir contra un equipo como el Madrid. El pasado no existe, pero puede ayudar en la confianza de los jugadores, pero solo con eso no se puede ganar".

No hay otra que realizar un partido muy completo para obtener la victoria. "Defensa de transición donde el Madrid es el mejor en Europa y cuando paramos y controlamos la transición del Madrid podríamos jugar, competir, hacer nuestro ataque y sobre todo es un equipo que tiene muchas cualidades en calidad individual, pero también en rebotes donde son muy agresivos por lo que tenemos que controlar rebotes ofensivos del Madrid con rebotes defensivos. Se necesita un partido muy completo, pero para el Madrid también", explica Pesic.

Seraphin es baja y Hanga duda

Para finalizar este primer arranque de valoración del encuentro de mañana, Pesic no garantiza que sus jugadores estarán a pleno nivel. "Este es un partido nuevo y no puedo hacer que estemos preparados al 100%, pero es un partido que siempre es un reto y vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mañana".

Hubo tiempo para preguntar por Hanga que fue baja ante el Bayern por la muerte de su abuelo. El entrenador no confirma todavía si su jugador estará disponible mañana y, de paso, critica a la ACB la normativa de decidir a cierta hora la convocatoria para el próximo partido. "No tomamos todavía la decisión. No sabemos, esta es una norma que no puedo entender y tenemos que preguntar a algunas personas de ACB y de Liga a qué hora no solo jugar y cuando podemos entrenar y a punto de informar qué equipo juega mañana".

El jugador que sí ha confirmado el serbio que no formará parte del equipo mañana es Seraphin. "Él no juega seguro y Hanga no sabemos. Depende de cómo él se siente. Él tenía problemas familiares y no ha entrenado durante dos, tres días y va a depender de como él se siente". Así concluyó Svetislav Pesic sus declaraciones pre-partido del Real Madrid-Barcelona Lassa de este domingo.