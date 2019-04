Entrevista a Pau Ribas: "Ahora es mi mejor momento desde que estoy en el Barcelona"

En su mochila, un grandísimo bagaje, muchos años de experiencia y rodaje sobre el parquet, en clubes de prestigio como Joventut, Baskonia, Valencia y finalmente el Barcelona, con el que el pasado mes de julio extendió su compromiso hasta 2021. Pau Ribas (Badalona, 2 de marzo de 1987) goza en la plenitud de su carrera de una excelente forma física y confía en que con su ayuda la cosecha de los títulos incremente esta temporada en Can Barça. El escolta tampoco renuncia al sueño de acudir al Mundial 2019 con la Roja.

Pregunta: Pau, esta es tu cuarta temporada en el Barça Lassa, vienes de ganar recientemente la Copa del Rey. ¿Califica este como uno de los momentos más dulces que has vivido como azulgrana?

Respuesta: Ganamos la Copa el año pasado también. Sí que es verdad que yo vine aquí para intentar ganar muchos títulos y se nos han resistido, las temporadas no han sido lo mejor posible, y sí que ahora estoy un poco más contento en ese aspecto. Estamos disfrutando más, el Palau está muchas veces lleno. Lo que más me gusta es jugar con gente, y ganar, ahora es cuando lo estamos haciendo y se puede decir que es mi mejor momento desde que estoy aquí.

P: ¿A nivel personal te estás gustando?

R: Sí. Cada año es diferente, te tienes que adaptar al rol que te pida el entrenador. Este año para mí es un poco diferente, hago un poco de todo, depende del partido tengo que hacer unas cosas u otras. A lo largo de la temporada creo que se me está dando mejor leer los partidos, si el equipo necesita anotación, si necesita creación, defensa. En ese sentido me estoy sintiendo bien, porque en muchas facetas del juego soy capaz de rendir a alto nivel.

P: Mencionabas antes la importancia que tiene para ti conquistar títulos. ¿Cómo valoras la temporada del equipo hasta la fecha, después de que empezase de forma tan irregular?

R: Este año muy buena, estamos compitiendo muy bien contra todo el mundo. El primer título importante fue la Copa del Rey y fue de sobresaliente para nosotros, al ganarla en Madrid, contra el Real Madrid en la final. Estamos peleando en la Euroliga para el playoff, ahora nos queda una victoria para ser quintos e intentar jugar contra el Efes Pilsen, a ver si somos capaces de meternos en la Final Four. Este va a ser nuestro objetivo. La Liga está bien encaminada, vamos primeros, no podemos pedir muchas cosas más, estamos muy contentos con el trabajo y con los resultados.

P: Prácticamente en cada partido que se disputa en el Palau se ve una ovación a Pesic en cuanto aparece en pista, ¿crees que este es el momento en el que se le ve más fuerte en el banquillo?

R: Él siempre ha sido fuerte. Aquí es muy respetado, fue donde ganó una Euroliga en 2003 y desde entonces la gente le tiene un respeto muy alto. Cuando el año pasado hizo reaccionar al equipo, la gente volvió a respetarlo más. Tiene mucha experiencia, es un entrenador que sabe lo que tiene que hacer, y con el grupo de jugadores que yo creo que tenemos mucho talento y compromiso están funcionando bien las cosas.

Pesic es transparente, tal y como se le ve, te hará saber lo que piensa

P: ¿Cómo es el coach de puertas para adentro?

R: No hay puertas para adentro, él es así como lo ve todo el mundo. Él es transparente, si te tiene que decir lo que estás haciendo mal, y considera que es porque tú no das el 100% te lo dice, y además te puedes llevar una reprimenda, pero él es así. Directamente lo que piensa lo vas a saber, después como jugador tienes que saber como es él, y para tu mejora y asimilación, hay entrenadores que gritan más, otros que gritan menos, pero está claro que siempre es para el bien del equipo.

P: Estas broncas en medio de un partido, cuando tú ya de por sí estás en caliente, ¿cómo sientan?

R: A mí me grita bastante, pero eso es normal cuando tienes una confianza con el entrenador. Cuando él tiene confianza contigo, y tú con él, a veces puedes decir cosas que a lo mejor no puedes decirlas con tus padres, porque hay momentos de reacción inmediata y el entrenador considera que eso es una buena forma, tú tienes que asimilarlo para el bien del equipo. A veces a un jugador más joven le sienta mal, pero cuando llevas veintipico temporadas jugando sabes que es una conexión directa y tienes que plasmarla en la pista lo más rápido posible.

Pau sonríe, feliz por cómo se está desarrollando la temporada | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Juan Carlos Navarro, el líder silencioso

P: Déjame preguntarte por dos figuras importantes para el barcelonismo. La primera, Juan Carlos Navarro, leyenda del baloncesto y capitán azulgrana hasta la temporada pasada. ¿Qué te ha enseñado convivir con Juanqui estas cuatro temporadas?

R: Juan Carlos ha sido un fuera de serie. Eso que ha hecho con el Barcelona, de llevarlo a ganar 35 títulos, habla por sí solo. Y lo que hablábamos antes de Pesic, Juan Carlos es totalmente diferente, así desde el silencio es capaz de liderar un equipo o un club, como es el Barça. Eso lo consigue diferente, con su talento desmesurado, su descaro, con su forma de jugar, que a todo aficionado le gusta, son diferentes formas de liderar, igual de efectivas. Todos los años que estuve con él aquí, me ayudaba en el vestuario, veías la implicación que tiene con el club, y siempre le tienes un gran respeto, después de haber jugado contra él tantos años.

P: De un capitán que apenas habla, a otro que tampoco es de muchas palabras, Ante Tomic. Es un veterano que en la presente campaña ejerce la capitanía. ¿Cómo es Ante con el resto de los compañeros?

R: Es parecido, tampoco le gusta mucho hablar de puertas para afuera. Es un jugador con muchísima experiencia y cuando considera que tiene que hablar o aportar algo, lo hace, pero él deja hablar a todo el mundo, escucha a todo el mundo. Sí que con el coach tiene una conexión, hablan el mismo idioma. A veces se ponen a hablar ellos en serbio-croata y estamos todos esperando cuál va a ser la traducción. Tienen un buen nexo y eso ayuda al equipo.

P: ¿Cómo ves la recta final de la fase regular en Euroliga?

R: Bien, nuestro objetivo es ganar un partido más para ser quintos matemáticamente y a partir de ahí preparar el playoff. Vienen pocas semanas, pero tenemos tiempo de mejorar como equipo, sobre todo mejorar si somos capaces de jugar contra Efes esta cuarta o quinta plaza, porque es un rival que nos ha costado mucho jugar, y cuando estás a las puertas de una Final Four hay que dar pasos adelante para conseguirlo. El primer año aquí nos quedamos en un quinto partido de playoff para entrar en Final Four y es muy duro. Hemos dado pasos adelante para conseguirlo esta vez.

P: A nivel de competición, la Euroliga puede que no sea nunca como la NBA, pero sí es cierto que ha ganado bastante repercusión con el paso de los años. ¿Crees que la llegada a Europa de jugadores procedentes de los Estados Unidos ha contribuido a ello?



R: Jugar contra todos los equipos en Euroliga hace que la gente quiera venir a ver los partidos. Es verdad que muchos jugadores de los Estados Unidos consideran la Euroliga una segunda opción muy buena. La competición es brutal, con muchísimas jornadas, hasta la última jornada hay muchas cosas por decidir, es una competición muy potente. El tema es que para nosotros la ACB también lo es, y nos resulta muy duro compaginar, mientras que hay otros equipos que en su liga tienen cuatro partidos duros nada más, y creo que les beneficia, pero sí que es un espectáculo, tiene repercusión en toda Europa, y te conocen en otros países.

Se nos está dando bien jugar contra el Real Madrid

P: El equipo viene de ganar el cuarto de los último cinco clásicos que le ha enfrentado al Real Madrid. ¿Qué tecla ha tocado el Barça para obtener estos buenos resultados contra todo un campeón de Europa?

R: A veces pasa, tu estilo de juego, tus jugadores, tu plantilla, hace que se te den mejor unas cosas que otras. Es verdad que se nos está dando bien jugar contra el Real Madrid, porque podemos competir contra ellos defensivamente, somos fuertes para frenar sus virtudes, en ataque tenemos jugadores de creación y de anotación que les hacen daño. Pero eso puede cambiar en cualquier momento, hay que tener la cabeza fría, seguir trabajando, saber que esos partidos son muy importantes y muy complicados de ganar. A lo mejor nuestro tipo de juego nos está beneficiando, y esperemos que nos dure porque creo que nos vamos a ver más veces.

P: Sea en la competición que sea, siempre es especial ganarle al Real Madrid. ¿Se celebran las victorias en un clásico de manera distinta en el vestuario?

R: Se nota, se nota que has sido capaz de ganarle al Madrid en el WiZink. El equipo ha estado muy mentalizado estos partidos, es verdad que no ganas ningún título, pero para el aficionado y para el club es importante, después de temporadas complicadas en las que ellos han ganado los títulos y nosotros no. En ese aspecto estamos contentos, porque ves a la gente, te para por la calle, están contentos, son pequeños objetivos que el equipo se va marcando y así crecemos como conjunto.

El escolta tiene contrato con el FC Barcelona hasta 2021 | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

P: Tras el clásico, el próximo partido en ACB será contra el Baxi Manresa. Ellos después de recuperar la categoría en verano llegarán al Palau en la séptima posición. ¿Cómo valoras su situación?

R: Tienen un gran equipo, hay muy buenos jugadores en su plantilla, algunos son más jóvenes e inexpertos, pero como equipo en sí saben como jugar juntos, en ataque están muy bien, saben como pasarse la pelota, como jugar altruista, tienen un juego colectivo muy bueno, y eso hace que un equipo, da igual los jugadores que tenga, sea un gran equipo. Están haciendo una gran temporada y hay que estar atentos porque si no empezamos desde el principio con un nivel de juego adecuado, van a anotar, van a meter canastas. No tienen nada que perder, así que esos partidos son peligrosos.

El futuro de club y la Roja

P: El pasado verano firmaste la renovación con el FC Barcelona hasta 2021. A tus 32 años, se trata de un proyecto de futuro considerable. ¿Qué significado tiene esta extensión de contrato para ti?

R: Era un objetivo mío, después de haber ganado la Copa el año pasado y con la llegada de Nacho Rodríguez al club, que confió mucho en mí. Era un proyecto bueno, yo quería formar parte de él, y el club también estaba contento conmigo, me necesitaba tanto dentro del vestuario como en la pista. Me siento bien tanto física como mentalmente, en ese aspecto estábamos todos muy de acuerdo en que podíamos vincularnos para un período que era más un proyecto que una temporada. Estoy muy contento de formar parte de este proyecto. Esta temporada ya hemos mejorado, a ver si la siguiente y la otra que como mínimo tengo de contrato siga siendo así, para marcarnos estos objetivos que tanto el club como yo queríamos.

P: ¿Ves viable regresar a la Selección Española para acabar con buen sabor esa etapa?

R: Las lesiones me penalizaron en los últimos años, desde el 2015 que fuimos campeones de Europa, la verdad es que jugué mucho y disfruté mucho. Este verano hay un Mundial, el año que viene son los Juegos Olímpicos, cualquier jugador quiere disfrutar eso. Este año la temporada me está yendo bien, estoy contento, y veremos en verano si tengo la oportunidad.

P: ¿Te has llegado a plantear la posibilidad de volver al Joventut?

R: Siempre he dicho que me supo a poco los años en el primer equipo. Estuve 17 años en el club, pero en el primer equipo fueron solo dos años de vinculado y dos de temporada completa. La verdad es que me supieron a poco, era un momento difícil para mí, tuve que marcharme a jugar al Baskonia, quería jugar Euroliga y cumplir otros muchos objetivos. No sé si va a dar o no, pero sí pasa por mi cabeza intentar volver a donde crecí, yo soy de allí además, al menos alguna temporada, pero no lo que se dice a retirarte sino a aportar cosas. Veremos cuando acabe mi contrato aquí, como está la situación tanto fisica como mental, porque ahora nos vamos haciendo mayores y cada año se tiene que pensar las cosas más. Este año me estoy sintiendo muy bien, sin problemas físicos, así que estoy contento.