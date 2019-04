Sadiel Rojas: "La defensa tiene que mejorar"

El dominicano atendió a VAVEL para ofrecer sus valoraciones del partido ante el Fuenlabrada. Como siempre, Rojas es autocrítico y transparente en sus reflexiones. Esta derrota se ha producido ante un rival directo y tras la victoria del Breogán ante el Joventut, los murcianos se mantienen en decimosexta posición, pero empatados con el equipo gallego, es decir, en el límite.

El Murcia controló el partido durante todo el primer cuarto, pero a medida que los minutos iban pasando, el Fuenlabrada dio con la tecla para romper su defensa en zona. Por otro lado, los madrileños también supieron neutralizar el juego interior de los pívots visitantes por lo que de nada sirvieron los 27 puntos de Booker.

La floja defensa, clave de la derrota

Rojas fue claro y directo desde el principio, el hecho de no haber defendido bien ha propiciado que su equipo hincase la rodilla. "Nosotros estamos un poco enfadados. Queremos ganar siempre y este era un partido muy importante. Era un rival directo y nuestra defensa no fue bien y así no se puede ganar".

En la primera parte y, en general, a lo largo de todo el encuentro, el Murcia tuvo un porcentaje de acierto en triples muy alto, pero eso no es suficiente si no defiendes bien. "Nosotros metimos triples, pero ellos también. Nosotros metemos bandejas y ellos meten bandejas. Todos metemos puntos, pero no hubo mucha defensa. Cuando sale un partido así no es bueno para nosotros. Defendemos con fuerza, pero hoy no pudimos", comenta Rojas.

El basket average, lo positivo del partido

A pesar de la derrota, el Murcia se lleva el average ganado de su doble enfrentamiento ante el Fuenlabrada. La victoria por 75-65 del equipo murciano en la ida, hace que ese margen de dos puntos de ventaja sirva para que el cuadro dirigido por Sito Alonso, finalice por delante de los madrileños en caso de empate.

Por ello, Rojas ve el vaso medio lleno. "Es lo único positivo de este partido. No pudimos ganar, pero sacamos el basket average y esta es la parte importante del partido". La dinámica del Murcia hasta este partido estaba siendo muy buena. Dos victorias contundentes ante Zaragoza y Estudiantes y una victoria ante el Barça hace cuatro semanas.

Hay motivos para ser optimistas, pero Rojas es consciente de todo lo que hay que mejorar, sobre todo lo que ha repetido en varias ocasiones, la defensa. "En los últimos partidos nosotros metimos muchos puntos, es muy bueno. Es como un partido de dos lados, muy bueno, pero a la vez muy malo porque cuando metes muchos puntos tienes confianza en la ofensiva, pero necesitas fuerza en defensa también y ese ha sido nuestro problema aquí, anotamos muchos puntos, pero nuestra defensa no fue suficiente".

Como conclusión, "la defensa necesita mejorar porque la semana que viene tenemos Baskonia y tenemos que estar muy duros en defensa. Esta es la clave de este partido, no se puede ganar a ellos sin defensa", concluyó Sadiel Rojas. Un Murcia que camina al filo del alambre en una zona baja que se mantiene al rojo vivo.