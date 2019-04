Pablo Laso: "Veo complicado que Llull juegue el play-off, pero ojalá"

El entrenador del Real Madrid ofreció en rueda de prensa su valoración posterior a la derrota ante el Zalgiris. El guipuzcoano no le dio demasiada importancia al partido. Lo más importante ahora es recuperar a los jugadores lesionados con la vista puesta en la eliminatoria ante Panathinaikos, rival del conjunto blanco en los cuartos de final de la Euroliga.

Valoración del partido

"Lo primero felicitar a Zalgiris por la victoria y por su clasificación al Play-Off. Han demostrado que la temporada regular son 30 partidos. Su rush final ha sido muy bueno, han llegado en un buen momento y han conseguido clasificarse con 15 victorias. Dar la enhorabuena a Zalgiris y a todos los equipos que se han clasificado para el Play-Off de Euroliga en una regular season muy complicada y muy difícil".

"Hoy obviamente estoy j..... por perder, pero ya está. Hemos ganado 22 partidos de 30, habla muy bien del trabajo del equipo durante toda la temporada. Creo que hemos sido capaces de conseguir la ventaja de campo con partidos de ventaja. Éramos terceros, mínimo a falta de tres o cuatro jornadas. Habla muy bien del trabajo del equipo. Ahora me centro en olvidar esta Liga regular cuanto antes. A pesar de todo lo bueno, estar contento con la situación en la que quedamos".

"Nos encontramos con Panathinaikos, un equipo muy complicado, lo sabemos. Hemos jugado con ellos hace una semana y sabemos lo difícil que es. Un equipo con mucho físico, al ritmo de Calathes es difícil de controlar. Obviamente les conocemos y tenemos que prepararnos bien en estos 10 días para llegar de la mejor manera posible a los Play-Off".

"Respecto al partido de hoy, creo que hemos empezado ofensivamente muy bien, moviendo muy bien el balón y jugando con mucho criterio. Hemos tenido un segundo cuarto muy malo, muy malos porcentajes de tiro de tres puntos. Ellos le han dado la vuelta al partido, han cogido ventaja. Creo que hemos trabajado muy bien la vuelta al partido tanto ofensiva como defensivamente. En el cara o cruz final, ellos han estado más acertados, nos han encontrado esos tiros medios de Davis que ha estado muy bien. Nosotros no hemos sabido leer esas últimas situaciones ni en defensa ni en ataque".

"Obviamente hay un aspecto motivacional que era mayor de ellos en el día de hoy que el nuestro seguro, pero nunca te gusta perder y me hubiera gustado ganar el partido sobre todo después del esfuerzo que habíamos hecho para volver a él en una situación complicada".

No hay ningún rival apetecible

Ante el desafío mental que supone enfrentarse a Panathinaikos, uno de los huesos duros de roer de la Euroliga por segundo año consecutivo, Laso comenta: "Yo creo que lo primero que hemos dicho en el vestuario es prepararnos bien físicamente y mentalmente para un Play-Off muy duro. Probablemente sea el momento más difícil de la temporada por la congestión de partidos".

"Los chicos son conscientes de ello y esto es importante. Sabemos que Panathinaikos es un gran rival, estamos hablando de los mejores equipos de Europa, ningún Play-Off es fácil. Me habéis preguntado sobre qué rival quería y si os soy sincero, en todas las ocasiones que hemos jugado este Play-Off, nunca me ha tocado el rival que quería y el único año que me tocó el que quería nos fuimos a Turquía con uno a uno. Quería el Darussafaka y nos fuimos uno a uno cagaos. Tal y como estaba la clasificación, no estaba para elegir para nadie. Todos son grandes equipos y tengo mucho respeto por los ocho equipos que se han merecido pasar en los 30 partidos".

La lesión de Llull, un golpe anímico

El Real Madrid sufrió un contratiempo muy gordo con la lesión del menorquín ahora que llega el tramo decisivo. Por otro lado, Calathes, jugador de Panathinaikos, realizó 18 asistencias en la victoria ante Buducnost. De esta manera, este se presenta como el jugador más importante a tener en cuenta tanto para jugadores como para el cuerpo técnico. Laso se deshizo en elogios hacia él.

"Me parecen la leche. Calathes es un grandísimo jugador y no es un foco fácil de parar. Es muy creativo en el juego, pasa muy bien, es muy bueno defensivamente aunque eso no se resalte de él. Creo que además sabe elegir muy bien a los compañeros en cada momento y de ahí sus asistencias. No me gustaría que nos quedáramos solo con Calathes sino que valoráramos que es un equipo en el que muchos jugadores están jugando muy bien. Landford, Kilpatrick, Papapetrou, Thomas, Papagiannis... con lo cual tengo mucho respeto al Panathinaikos como equipo".

En cuanto a Llull, Laso fue claro desde inicio. "Me j..... qué voy a decir. Es un referente para nosotros en todos los aspectos, por supuesto como jugador y emocionalmente para el equipo, pero siempre digo que la fuerza de un equipo está en el equipo. Ayer me dijeron un Tweet que puso Llull que explica bastante bien lo que siente. Está jodido y el primero que lo está es él. Yo estoy jodido por perder un jugador como Sergio, pero tengo la confianza ciega en los jugadores que van a jugar esta eliminatoria y que van a dar el máximo y que vamos a ser competitivos desde el primero hasta el último minuto".

El balear no está descartado al 100% para el Play-Off

A pesar de las informaciones que apuntaron a que Llull no volvería a jugar antes de un mes, Laso no pierde la esperanza en que se produzca el milagro. Para ello, toma como referencia la temporada pasada. "El año pasado le dábamos por descartado para toda la temporada y apareció en los Play-Off. Yo tengo mucha confianza en mi cuerpo médico porque creo que se lo han ganado en su trabajo diario con todos los jugadores".

"Muchas veces esto no se dice, pero el trabajo de mis médicos y de mis fisios es magnífico y yo tengo muchísima confianza en que Sergio esté cuanto antes. No va a poder jugar en Gran Canaria, tampoco va a jugar ante el Obradoiro y sinceramente tengo muchas dudas de que pueda jugar el Play-off, pero como es una lesión muscular, ahora mismo me quedaría en la parte periodística de la pregunta. Ojalá pueda jugar, pero lo veo complicado. No creo que mi cuerpo médico sean ni magos ni gurús".

Prepelic, un seguro de vida

El esloveno, reconvertido en base, como viene siendo habitual ante la ausencia de Llull, fue capital para culminar la remontada en la segunda parte gracias a sus puntos y a la dirección del juego. Por tanto, Laso no tiene ninguna duda de que Prepelic aportará mucho al equipo tal y como demuestra en los entrenamientos.

"No me preocuparía mucho de Prepelic sinceramente. No es mi mayor preocupación. Creo que Klemen está haciendo una muy buena temporada con nosotros en su primer año en el Real Madrid. Ha jugado en posiciones diferentes, de dos o de uno, ha tenido que cubrir la ausencia de algún base y nosotros somos muy conscientes de lo que hace Klemen porque es al que vemos todos los días. No me preocupa Klemen nada, me preocupa el equipo. Sé que él va a estar muy bien", concluyó el entrenador blanco.

Randolph y Tavares a gran nivel

El esloveno y el de Cabo Verde fueron los máximos anotadores del Real Madrid con 17 y 22 puntos respectivamente. Junto con Prepelic, lideraron la remontada. Ante la pregunta de si ambos jugadores se encuentran en el mejor momento de la temporada, Laso ensalzó el nivel global de toda su plantilla.

"Yo creo que un equipo habiendo ganado el número de partidos que ha ganado en la Liga Regular de Euroliga, que son 30, no puede vivir de que un día juegue bien uno o juegue bien otro. Al final es la labor de todo el equipo. Me alegro de que los dos hayan jugado un buen partido, están bien. También hay otros jugadores que pueden estar mejor de lo que han jugado hoy, pero que han venido jugando muy bien para conseguir estos logros. Ahora mismo si tengo que decir algo, me gustaría que todos jugaran bien contra Panathinaikos".

Otros jugadores por recuperar

Rudy Fernández y Gabriel Deck tampoco estuvieron disponibles para el partido ante Zalgiris. No hay tiempo para descanso y es necesario estar a tope para ACB y para el Play-Off. "Tenemos la baja de Rudy, nada importante. Sabíamos que le teníamos que parar unos días y consideramos que tras el partido ante el Tenerife era el momento. Gabi entrenó ayer, pero era muy pronto meterle hoy. Lo cual eran dos bajas importantes en el partido de hoy".

"Pienso que los dos podrían jugar en Gran Canaria por lo que estoy tranquilo porque creo que van a tener una semana para trabajar en el equipo y volver a entrar en el mismo. El resto, quitando a Sergio, les veo a todos bien y espero no tener ningún problema de aquí al comienzo del Play-Off".

Para no despistarse en ACB, lo más importante es ir día a día. "Para mí el partido ante el Gran Canaria es importantísimo y el de Obradoiro también y después de este, pensaré en el Panathinaikos. Pero en la cabeza de cada uno no me puedo meter y es inevitable que ningún jugador piense en el Play-Off porque a mí también me pasa". Así finalizó Pablo Laso su comparecencia tras el Real Madrid-Zalgiris de la Jornada 30 de la fase regular de Euroliga.