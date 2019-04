Felipe Reyes: "En este playoff no contaremos con la ayuda de Llull"

Felipe Reyes aprovechó su participación en un acto publicitario para analizar la realidad del club blanco en un momento clave de la temporada. En primer lugar quiso mostrar su disconformidad con una temporada demasiado cargada de encuentros: "Llevamos dos temporadas jugando muchísimos partidos y en la que viene nos meterán cuatro más en la Euroliga. Ya sabíamos que iba a pasar… ahora prefiero pensar en el presente y la temporada que viene ya veremos, pero será durísima".

Una Euroliga de locos

Y es que el formato de la Euroliga para las próximas campañas amplía de 16 a 18 equipos en liza, lo que conllevará mayor esfuerzo y desplazamientos. Reyes no lo comparte: "Cuando hay tantos partidos y tantos viajes no es bueno para el deportista, necesitamos descanso y no lo tenemos. Es normal que haya lesiones con más frecuencia. Los jugadores no podemos hacer nada, ojalá que se hiciera todo de otra forma para que hubiera menos encuentros, pero es lo que hay y tenemos que aceptarlo. Los jugadores que vayan al Mundial van a tener muy poco descanso, si ves la cuesta arriba de la temporada que viene con tantos partidos asusta un poquito. Lo hemos dicho desde el principio, desde hace dos años, que era una locura jugar tantos partidos".

La eliminatoria contra el Panathinaikos

Los merengues se vuelven a enfrentar al PAO en el playoff previo a la Final Four. Pese a tener la ventaja de campo, el eterno capitán lo ve complicado: "Si queremos ganar a un equipo tan fuerte como el Panathinaikos, tenemos que parar a sus jugadores importantes y para ellos Calathes es el eje sobre el que gira el equipo. Un base capaz de dar 18 asistencias el otro día, el que hace jugar a sus compañeros. Para ganarles no se debe sentir cómodo, tenemos que hacer que no vea en ataque el pase fácil y para eso hay que defender como equipo y de manera mucha más intensa de lo que lo hemos hecho últimamente".

La baja de Llull

El Madrid no podrá contar con uno de sus capitanes y alma del equipo como es Sergio Llull. El de Mahón sufre una lesión muscular y Reyes confirmaba que será baja durante toda la serie eliminatoria: "Está fastidiado porque le llega en un momento complicado, cuando nos jugamos algo importante en el playoff. Está haciendo todo lo posible para recuperarse cuanto antes, pero ante una lesión muscular no puedes ni precipitarte ni adelantarte porque luego puede ser peor. Hay que tomárselo con calma para volver a tope. En este playoff no contaremos con su ayuda y ojalá que nos clasifiquemos para que nos pueda echar una mano en la Final Four".