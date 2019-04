Pablo Laso: "No hemos hecho nada todavía"

Misión cumplida, dos a cero. Ya dijo Pablo Laso el miércoles que era necesario subir el nivel de juego para ganar de nuevo y así ha sido. El Real Madrid estuvo muy sólido en todo momento y si el Panathinaikos veía una mínima opción de acercarse en el marcador, ahí estaban los blancos para subir una marcha más y borrar de la cabeza esa idea. Por ello, Laso se mostró muy satisfecho.

No obstante, como todos los jugadores, mantuvo la calma. Todavía hay que ganar un partido en el infierno del OAKA, pero todos están preparados. "Yo hice la mili, el valor se me supone", como dijo Laso en la rueda de prensa del primer partido.

Valoración del partido

"Lo primero felicitar a mi equipo por la victoria. Creo que hemos hecho un partido muy sólido en líneas generales. Creo que nos ha ayudado mucho nuestro inicio. Pienso que ofensivamente el inicio de Randolph ha sido muy importante. No tuvo mucho impacto en el juego el otro día, sin estar mal. Pero no metió canastas y creo que las primeras canastas de Randolph le han dado una energía al equipo y una seguridad que nos ha permitido tener una ventaja desde el inicio que luego hemos ido manteniendo con la sensación de un buen dominio de casi todos los aspectos del juego".

"Contento por la victoria, sabiendo que todavía queda muchísimo Play-Off. Lo digo siempre, pienso que si queremos ganar en Atenas tenemos que jugar todavía mejor de lo que hemos hecho en el Palacio. Aunque creo que hoy el Palacio nos ha dado un empujón porque hoy la gente ha estado magnífica".

"Creo que parte del éxito del equipo hoy ha sido el ambiente que se ha vivido en el Palacio desde el principio. Ha empujado al equipo a hacer un muy buen partido y conseguir una victoria que nos coloca 2-0, pero que todavía nos queda mucho trabajo en este Play-Off".

El trabajo defensivo, clave para subir el nivel

¿Por qué el Real Madrid ha logrado jugar mucho mejor que en el primer partido? Para Pablo Laso la respuesta está en la gran defensa que han realizado sus jugadores. "Creo que el trabajo defensivo ha sido bueno en los dos partidos en líneas generales, mucho sobre el 'plan previsto' con pocos errores".

"Obviamente no vas a dejar al equipo contrario con cero puntos. Eso no existe, pero hemos sido capaces de controlar muchos aspectos del juego respecto a lo que es entre comillas plan, táctica, como lo quieras llamar. Desde luego lo que sí creo es que el equipo ha mostrado una energía y una concentración muy alta. Algo totalmente obligatorio en partidos de este nivel y creo que esa energía y esa concentración han sido claves en dominar el partido desde el inicio sabiendo que el Panathinaikos es un equipo con mucho peligro en el campo abierto, buenos defensivamente, atléticos y creo que para eso hemos tenido que hacer muchas cosas bien para sacar la victoria".

El Madrid, el único equipo en ponerse 2-0

En el resto de eliminatorias el factor cancha ha desaparecido. Fenerbahce, CSKA y Efes han perdido el segundo partido frente a Zalgiris, Baskonia y Barça. Los blancos han sido los únicos capaces de defender esa ventaja. Más aún teniendo en cuenta la ausencia de Sergio Llull, dice mucho del buen hacer de los merengues, pero para Laso no es algo a tener en cuenta.

"Realmente eso me dice muy poco. Estoy tan centrado en mi equipo que miro y analizo poco los otros partidos. Veo los partidos, pero intento analizarlos poco. Porque considero que estamos en la fase más exigente de la temporada en Play-Off, los mejores equipos de Europa enfrentándose entre ellos".

"Independientemente de los resultados, creo que el equipo contrario siempre castiga lo que tú hagas mal. Por eso, ahora mismo lo que me preocupa es que mi equipo sea consciente de que no hemos hecho nada todavía. Tenemos una ventaja, pero sigo pensando que tenemos que mejorar en el Play-Off y que va a ser durísimo ganar un partido más". El técnico prefiere no comentar el tema de Llull.

El gran nivel del equipo en el Palacio

En toda la Euroliga, el Real Madrid ha perdido ocho partidos, pero solamente dos como local. El Wizink Center ha sido todo un fortín esta temporada y el entrenador del Real Madrid fue preguntado por ello a lo que respondió lo siguiente.

"Lo que ha hecho el equipo durante la temporada ha sido magnífico. Creo que en nuestra temporada regular ha sido en la que más victorias hemos conseguido. 22 victorias de 30 partidos contra los mejores equipos de Europa habla impresionante del trabajo del equipo. Eso nos ha dado la ventaja de campo que en un Play-Off no es decisiva, pero obviamente la prefieres".

"Yo creo que eso es algo que tú buscas durante toda la temporada y que habla bien del equipo durante toda la temporada. También hemos sido capaces de ganar partidos difíciles fuera de casa y ahora mismo tenemos la sensación de que tenemos ventaja en el Play-Off, pero que no hemos hecho nada porque ganar en Atenas es muy muy difícil y esperamos al mejor Panathinaikos, pero tenemos mucho respeto por este equipo", asegura Laso.

El Laso base frente al Campazzo base

Pablo Laso jugaba de base en su etapa de jugador. A los jugadores de este perfil son a los que más aprieta el técnico del Real Madrid. Puede que alguna lección de experiencia y sabiduría siempre transmita a los suyos. No obstante, hacia Campazzo no hay ningún consejo. Sus actuaciones brillan debido al gen del propio jugador.

"Ya me gustaría haber transmitido algo hacia Campazzo. Pero creo que Facu tiene unas características propias que le hacen ser un jugador muy importante. Nosotros apostamos por él hace ya cinco años. Fue Campeón de Europa con el Real Madrid. Creo que él ha trabajado mucho en este tiempo para convertirse en el jugador que es hoy".

"Me alegro de que me preguntéis por él porque ha hecho un gran partido, pero como digo siempre, Facu no sería nada si no tiene un gran equipo detrás. Creo que hoy entre Fabien, Rudy, Klemen sobre todo, le han ayudado mucho a que luciera más en el partido sobre todo faltándonos un jugador tan importante como Sergi".

Prepelic, el hombre en quien siempre confió

Tras el partido ante el Zalgiris y la lesión de Llull, el esloveno debía dar un paso adelante para cubrir su ausencia y no cargar de minutos a Campazzo. Laso ya dijo que no le "preocupaba nada Klemen. Yo sé que va a estar bien". Así ha sido. Los brotes verdes han llegado. Prepelic ha sido capital en estos dos partidos y en el reparto de minutos se ve la confianza en su jugador.

22 minutos Campazzo y 15 Prepelic, cuando antes apenas llegaba a los cinco minutos. En cuanto al escolta, reconvertido en base, Laso ensalza a su pupilo. "Yo creo que lo dije el otro día. Probablemente somos campeones de la Supercopa porque Klemen jugó cinco, seis minutos magníficos en Santiago para ganar al Baskonia".

"Creo que cuando nosotros apostamos por Klemen sabíamos lo que él es como jugador. Cómo vive el baloncesto. Digamos que como hemos tenido un esloveno también bastante bueno (en referencia a Doncic) creo que es un país que quiere mucho el baloncesto. Da gusto hablar con ellos de baloncesto, lo ven todo, lo saben todo, les gusta. Se levanta por la mañana y pregunta '¿has visto el partido de ayer del Estrella Roja?'"

"Es un tío muy interesado en baloncesto y yo me alegro de que le salgan las cosas bien. Creo que el año para él, obviamente no ha sido fácil, es un jugador de muchísima calidad. Ha tenido que alternar puestos en probablemente los puestos más difíciles para entrar en un equipo, en el uno y en el dos. Tiene grandes jugadores alrededor, pero nunca he dudado de lo que puede darnos Klemen ni nunca dudo de él. Puede jugar mejor, puede jugar peor, pero nunca he dudado de él y simepre considero que Klemen para nosotros es un jugador muy importante".

Así finalizó Pablo Laso sus declaraciones posteriores al Real Madrid-Panathinaikos correspondientes al segundo partido de cuartos de final de la Euroliga. El Madrid acaricia la Final Four.