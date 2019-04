Un Larkin extraterrestre deja contra las cuerdas a un Barça mediocre (68-102)

Tercer duelo en el Palau Blaugrana. Como si se tratara de una partida de ajedrez se está desarrollando esta eliminatoria entre el Barcelona Lassa y el Anadolu Efes. El primer asalto fue para los turcos y el segundo para los culés. Los hombres de Pesic lograron la machada de robar el factor cancha a los de Ergin Ataman.

Este tercer partido no es solo clave para acercarse a la Final Four sino porque la moral de cara al próximo viernes puede acabar reforzada o minada. Heurtel, Kuric, Hanga que fue clave en el segundo encuentro, junto al resto del equipo y al Palau, deberán llevar en volandas a los suyos. El Efes con Micic y Larkin a la cabeza, no gana en la Ciudad Condal desde 2011. ¿Continuará la racha? Todo listo para este trepidante tercer asalto de la serie.

Hanga se resiste ante Simon y Micic

El Anadolu golpeó primero con un triple de Simon, pero Heurtel respondió con una bomba. El inicio fue anotador con Tomic y Víctor Claver anotando por parte del Barça y Micic, Beauvois y el propio Simon del lado visitante. La consigna por parte de ambos equipo era clara. El Barça, en busca de un juego más pausado y lento, y el Anadolu optando por correr. El cuadro turco, más acertado desde la línea de tres, se colocó 8-15 arriba. Primera interrupción por parte de Pesic.

Micic, el más que peligroso y cotizado base de Europa, seguía en sus trece de dirigir la orquesta del partido para que Simon ejecutara la pieza. Por suerte para el Barça, Hanga estaba ahí para mantener a los suyos a la estela. Cuatro puntos de él y un triple de Pau Ribas redondeó un parcial de 9-2 local. Sin embargo, Pleiss Tibor anotó un gancho para poner el 20-26 al término del primer cuarto.

Larkin acosa a los culés

El Barça salió muy intenso en defensa y restó claridad al juego visitante. Se puso a cuatro puntos el cuadro catalán, pero su eficacia en ataque seguía intermitente. Hasta tres tiros libres (dos de Oriola y uno de Ribas) perdonaron para igualar el choque. Un triple de Micic, un Beauvois muy eléctrico y un Moermann con espacio para el tiro castigaron hasta tal punto de que Pesic pidió dos tiempos muertos.

El marcador era de 27-40. Heurtel, a la reanudación, con un triple y una canasta de Singleton, provocaron que fuese Ataman quien parase el encuentro. Por otro lado, susto por parte de Hanga que se tuvo que retirar por culpa de un golpe en la cadera. Sin consecuencias graves. La pesadilla del partido de fase regular reapareció, Shane Larkin, que con 10 puntos y un 2/2 en tiros de dos y de tres lastró el amago de remontada culé. No había manera de pararle. Kuric y alguna canasta trabajada de Singleton remaron para que el Barça no se fuese K.O al descanso. No obstante, el marcador al descanso fue de 39-52.

Larkin destroza y acaba con el Barça

Salida en tromba del Barcelona. Con otro ritmo y más agresivo. Tras dos triples fallados por Anadolu, llegaron dos triples de Hanga y Heurtel. 6-0 de parcial y tiempo muerto. Luego llegó un 2+1 de Tomic aunque perdonó el tiro libre. En un abrir y cerrar de ojos, la brecha se redujo a cinco puntos. El lobo Larkin se despertó y enchufó un triple para calmar las aguas. Después de un triple de Singleton, el base del Anadolu respondió con otro.

La diferencia volvió a diez puntos. Uno de los quebraderos de cabeza del partido, además de como parar el juego, el acierto y la verticalidad de Larkin, era la falta de acierto en el tiro libre. 4/11 para el Barça. Durante un minuto, el base desató la tormenta con un triple y un 2+1 de manera consecutiva. La friolera de 25 puntos, casi nada y seguía y seguía. La dinámica no cambiaba. El Barça estaba absolutamente desmoralizado. Con 56-81, Pesic pidió tiempo muerto. El partido parecía visto para sentencia. Un triple de Micic sobre la bocina colocó el 57-84 al término del tercer cuarto.

Diez minutos muy largos

No hubo partido en el último cuarto. Larkin arrancó con un triple, Micic continuó sumando y el Barça ya había tirado la toalla. Pau Ribas anotó un triple y Singleton trató de dar la cara hasta el final. La afición abandonaba el Palau a la vez que aplaudían el talento del genio Shane Larkin. Pleiss convirtió el punto número 100. Poca cosa más que añadir. Día para olvidar en Can Barça. No hay otra que levantarse para el partido del viernes para forzar el quinto partido en Efes.

Esta derrota es un golpe moral, pero no hay tiempo para lamentarse. Cabe la esperanza de que el partido de hoy haya sido un accidente y en el cuarto asalto la historia será muy diferente.

Barcelona: Seraphin (6) Pangos (0) Ribas (6) Singleton (3) Hanga (13) Blazic (3) Smits (0) Heurtel (7) Oriola (5) Kuric (12) Claver (2) Tomic (11)

Anadolu Efes: Larkin (30) Beauvois (7) Balbay (0) Motun (0) Sanli (0) Moerman (13) Tuncer (0) Pleiss (14) Micic (14) Anderson (3) Dunston (10) Simon (11)