Adam Hanga: "No podemos permitirnos perder de la forma en la que lo hicimos"

Primero fue preguntado del objetivo de este partido tan decisivo que va a decidir si el Barcelona queda eliminado o la eliminatoria se decide en el quinto partido. Ante eso dijo que "el objetivo es ganar el partido, la forma de ganar es otra cosa. Obviamente tenemos que mejorar muchas cosas si tenemos que ganar este partido. A partir de aquí, siempre pensamos en ganar si o si el siguiente partido y más este. Sabemos que o ganamos o nos vamos a casa".

Seguidamente fue preguntado por si el equipo tiene mucha presión y no respondió refiriéndose tanto al Barça sino también a que el Efes tiene presión por este partido. "La presión existe para los dos equipos. Para Efes también lo es, si ganan van a la Final Four y si ganamos nosotros tenemos que volver a Istambul donde pudimos ganar un partido y en el quinto partido puede pasar de todo. Pero nosotros tenemos claro que podemos ganar y que no vamos a repetir un partido como el de ayer. Seguro que lo haremos mejor", dijo el alero del Barça.

Y por último fue preguntado por cómo puede reaccionar el equipo ante una derrota tan dura como la del tercer partido. "A mí no me gusta de perder de 30 o 40 puntos, pero al final si perdemos de 1 o de 30, es lo mismo. Tenemos que pensar que solo ha sido un mal día y pensar en el siguiente partido. No hay otra. No tenemos mucho tiempo para cambiar muchas cosas tácticamente. En este sentido, lo tenemos claro y sabemos que tenemos que demostrar porque jugamos en casa y no podemos permitir que solo hagamos once faltas. Hay que ser mucho más físicos, como lo hicimos en los dos primeros partidos porque, el primero perdimos, pero estuvimos bien, aunque marcaron los detalles. Ayer en cambio, nos salió todo mal", comentó el húngaro.