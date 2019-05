Pablo Laso: "La mejor noticia del primer tiempo era que solo perdíamos por siete"

Pablo Laso ha comparecido en rueda de prensa para analizar la victoria complicada del Real Madrid ante el Breogán. A pesar de que su equipo no ha ofrecido su mejor versión, el técnico vitoriano se marcha satisfecho. Es consciente de que su equipo ha sufrido mucho desgaste en esta semana y, por ello, aplaude el esfuerzo para sacar un encuentro complicado no sin resaltar aspectos a corregir.

Valoración del partido

"Lo primero felicitar a mi equipo por la victoria. Ellos han jugado con mucha energía y nos ha costado controlar el ritmo del partido. Creo que nuestro tercer cuarto ha sido probablemente el más positivo en el sentido de que hemos sido capaces de poner esfuerzo, de prestar atención a las situaciones y ahí es donde hemos conseguido la ventaja que creo que ha sido definitiva en el partido".

"Contento por la victoria sabiendo que después de un Play-Off tan exigente contra Panathinaikos, nos volvería a costar coger el ritmo de Liga Endesa, pero hemos conseguido una victoria importante. Aunque todo el mundo esté pensando en la Final Four, tenemos cuatro partidos exigentes en Liga Endesa antes de llegar a Vitoria."

El tercer cuarto, el reflejo del estado del equipo

Después de afrontar la eliminatoria ante Panathinaikos, ahora el equipo mira hacia adelante con vistas a los próximos partidos de ACB con la Final Four en el horizonte. Ante como está el equipo en estos momentos, teniendo en cuenta la doble jornada que debe afrontar la semana que viene, Laso respondió que ve a los suyos en plena forma.

"Al equipo lo veo bien. Si somos capaces de ganar por diecisiete puntos un cuarto como hemos hecho en el tercero eso es que estamos bien. Lo que pasa es que es normal que nuestro nivel de esfuerzo, concentración y energía, llámalo como quieras, no haya sido el mismo que el que hemos tenido la semana pasada que teníamos compromisos muy importantes con el Play-Off de Euroliga".

"También hay que dar crédito al partido del Breogán que ha estado muy sólido, ha jugado un muy buen primer tiempo y probablemente la mejor noticia del primer tiempo era que solo perdíamos por siete porque ellos estaban haciendo las cosas muy bien y a nosotros nos costaba entrar en todas las situaciones. Pero como te digo, yo al equipo le veo bien cuando es capaz de hacer el tercer cuarto que hemos hecho y conseguir la victoria en un partido de Liga Endesa que siempre son difíciles", concluye Laso.

El 3-0 de Euroliga

El hecho de que el Real Madrid haya sido el único equipo en sentenciar la eliminatoria por la vía rápida, quizás le dé más valor al gran trabajo que están haciendo los jugadores. Teniendo en cuenta, que CSKA y Fenerbahce han tenido que ir al cuarto partido y que Anadolu y Barça todavía deban jugar el quinto, habla de lo difícil que es siempre ganar. Ante esto, Laso asegura sentirse orgulloso de los suyos.

"Yo por supuesto lo valoro, mucho. Hablaba con un amigo hoy que me decía que el Panathianikos le parecía un equipazo y a mí también me lo parece. Creo que de los últimos once partidos de Euroliga había ganado todos menos al Real Madrid. Había ganado en Moscú, en Milán, partidos muy difíciles que les metió en Play-Off porque acabaron sextos".

"Creo que nosotros el trabajo previo que hicimos a ese Play-Off fue muy bueno, de llegar en el mejor momento posible, tuvimos la mala suerte de la lesión de Sergi, pero el equipo llegó muy concentrado y creo que hicimos un trabajo magnífico. Yo siempre digo que el Play-Off de Euroliga es probablemente uno de los momentos más duros de la temporada porque vas a jugar un Play-Off en mitad del año contra uno de los grandes equipos de Europa y así ha sido. Se ha demostrado en las otras series o se está demostrando en las otras series. Muy orgulloso de los chicos porque el trabajo que han hecho toda la temporada ha sido muy bueno y lo han reflejado en el Play-Off jugando a muy alto nivel. En ese sentido estoy muy orgulloso de los chicos".

La no salida de Yusta y el estado físico

Santi Yusta no salió ningún minuto al partido a pesar de estar convocado. Situación extraña ya que Laso siempre otorga muchos minutos al canterano madridista, pero esta vez no ha sido así. "Santi no ha entrado por decisión técnica, nada especial. No tengo ningún problema con Santi, siempre puede ser importante como ya lo ha sido durante la temporada y yo le veo bien".

Por otro lado, son más de 60 partidos los que lleva disputados el Real Madrid esta temporada. Las piernas pesan y van perdiendo ritmo, algo que es inevitable. "Con la exigencia de un equipo que lleva ya casi 70 partidos. Hoy jugábamos contra un equipo que no lleva ni la mitad de partidos que nosotros. Esto es así, pero también creo que por eso tenemos el equipo que tenemos y los jugadores que tenemos para estar preparados para eso. De aquí a la Final Four pues intentar recuperar a la gente a la vez que debemos mantener la exigencia y la concentración en los partidos".

"Hoy por ejemplo cuando no la hemos tenido el Breogán nos ha planteado muchísimas dificultades. Yo al equipo lo veo bien, espero recuperar a Llull esta semana y no tener ningún contratiempo durante el año", señala el entrenador.

La vuelta de Llull es inminente

A lo largo del partido, hubo un par de interrupciones para revisar jugadas. Estas fueron larguísimas e incluso una de ellas se extendió a más allá de los cinco minutos. De ahí que el partido durase mucho más de lo normal. Quizás debería haber un consenso entre los equipos para los Play-Off para saber cuando utilizarlo o no. "Estaría bien sobre todo para la gente que ha sufrido en la grada que lo he notado hoy".

Por otro lado, el técnico merengue dijo que intentaría tener a Llull listo para el encuentro del jueves ante el Murcia. De nuevo, fue preguntado por ello. "Llull está bien. Está trabajando aparte del grupo, pero esta semana entra con el grupo normal. El resultado del Play-Off nos ha permitido ganar unos días sabiendo que es un jugador muy importante y lo que queremos es que se recupere bien".

"Sinceramente si te tengo que decir algo de cara, te diría que el lunes va a entrenar con el equipo normal. Ha estado haciendo trabajo fuera del equipo, no queremos forzarle, pero yo tengo la sensación de que va a estar bien esta semana y que va a entrenar con el equipo. Con lo cual, todos los madridistas deben estar tranquilos de que Llull va a estar bien. Ojalá que no vuelva a tener ningún problema ni él ni ninguno".

La posición de base y las rotaciones

De cara a la Final Four deberán empezar las rotaciones. Por ejemplo, en la posición de base. Campazzo está bastante cargado de minutos y ahora con la vuelta de Llull deberá aprovechar para dosificar. Laso tiene las ideas muy claras en ese sentido.

"En ese sentido creo que tengo muchos jugadores. Me preguntas por Facu que ha jugado 28 minutos, creo que no se vaya de 30 es bueno porque es un jugador que juega con mucha energía. Que haya jugado 28 no considero que sea excesivo. El trabajo que ha hecho Klemen es muy bueno, ahora vuelve Sergi y muchas veces la obligación es intentar cubrir los problemas que puedes tener en cualquier posición con el equipo, no con otro jugador. Ningún jugador es igual que otro ni puede hacerlo igual que el otro. En ese sentido dosificar para la Final Four, ya me conocéis de otros años, son seis Final Four que hemos jugado y siempre digo que no. Lo único que tengo ahora mismo en la cabeza es el Murcia".

Los tiros libres y las lesiones

El Real Madrid estuvo un tanto errático en los tiros libres. Si bien es cierto que lanzó demasiados, 25/34, sí que el porcentaje se alejó a lo habitual. Ante Panathianikos sucedió lo mismo. Por otro lado, cualquier infortunio respecto a las lesiones a estas alturas sería fatídico. No obstante, es algo que Laso asegura que es algo que no se puede controlar.

"Las lesiones yo no las puedo evitar. Hoy ha tirado Carroll y ha caído encima del pie de uno y no le ha pasado nada, pero puede pasar. Son cosas que pasan en baloncesto. Ojalá pudiera evitar las lesiones, pero eso no está en mi mano".

"Respecto a los tiros libres, creo que somos de los mejores equipos en porcentajes tanto de Liga Endesa como de Euroliga. Creo que nuestro porcentaje es bueno y muchas veces es un tema más de concentración. Sí es verdad que en el primer tiempo no hemos estado bien. Pero bueno, 1/2 Fabien, 1/2 Randolph, 4/5 Rudy, 4/4 Facu, 2/4 Felipe que no es normal, 4/6 Gabi y 4/6 Klemen".

"Al final hemos tirado muchos y hemos fallado. Hemos hecho un 74% y tenemos un 79% de media. No me preocupa excesivamente. Me preocupa en el momento, eso seguro, cada vez que alguien falla un tiro libre me preocupo, pero no es algo en lo que crea que tengamos un problema". Así concluyó Laso sus declaraciones posteriores al triunfo del Real Madrid ante el Breogán.