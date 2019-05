Berrocal: "La situación es crítica, pero está en nuestras manos"

Josep María Berrocal he tenido que dar la cara de nuevo tras otra derrota del Movistar Estudiantes en apenas cuatro días ante su público. No obstante, el equipo ha plantado cara y ha competido hasta el final frente a un equipo de la talla del Unicaja, aspirante a Play-Off, pero hoy era obligatorio y necesario ganar. Otra Jornada más les toca rezar para que los de abajo no sumen.

Valoración del partido

"Lo primero felicitar a Unicaja por el partido y por la victoria. Pienso que hemos jugado un partido serio y nos ha penalizado mucho el inicio del tercer cuarto que nos han anotado muchos puntos y eso nos ha implicado a empujar, a hacer mejor defensa, recuperar y meternos a tres".

"Pienso que ha sido un esfuerzo importante porque otra vez se han ido a 10. En esas situaciones pienso que nos ha penalizado mucho el rebote ofensivo de ellos con canastas fáciles, algunas pérdidas de contraataque y esa ha sido la diferencia. Evidentemente no hemos tenido un buen acierto en ataque, hemos fallado bastante triples y, a pesar de todo eso, controlando esos pequeños aspectos como puede ser las pérdidas en algún contraataque y el rebote, hubiese sido un partido un poco diferente".

"Ahora mismo nos queda recuperarnos, quedan cuatro partidos, no hay que mirar contra quién sino intentar mejorar nuestro equipo y hemos mejorado cosas en defensa y, posiblemente también podamos recuperar algún jugador. Sería importante si lo recuperamos y ahora mirar de cara a la próxima semana que tenemos dos partidos".

Unión y cabeza alta

Es difícil mantener la tranquilidad teniendo en cuenta la situación, pero pese a todo, Berrocal recalca la unión del equipo y, por otro lado, los aspectos positivos que se pueden extrapolar del partido de hoy. Como puede ser, el haber combatido en todo momento ante un rival superior con las bajas de Brizuela, Gentile y Suton.

"El equipo está unido, aprieta hasta el final, sabe que tiene cuatro partidos. Duele mucho perder un partido que hemos afrontado bien con bajas y que hemos afrontado mejor. Hemos hecho errores, hemos hecho esfuerzo y también hemos hecho cosas positivas".

"El equipo está bien, está unido y ahora hay que hacer cosas que son difíciles, pero pienso que el equipo hace el esfuerzo de hacerlo, de intentarlo y repito que da igual el rival. Importa que nuestro equipo mejore, hoy hemos hecho cosas mejores en defensa y también recuperar jugadores que nos van a ayudar a estar mejor".

Brizuela y Gentile, duda sobre su regreso

Ha habido bajas. Dos de ellas, los estandartes del equipo como son Brizuela y Gentile. El primero sufrió un esguince del ligamento externo de la rodilla derecha y el segundo continúa recuperándose de su lesión en el hombro derecho. ¿Cuando volverán a jugar? Berrocal lo desconoce.

"No lo sé. Es muy pronto. Gentile lleva un día, no ha hecho pista todavía con contacto. Darío está en evolución haciendo piscina, pero no está entrenando todavía. Pienso que a principios de la próxima semana sabremos más como están las cosas y si los incorporamos y están físicamente bien será una ayuda porque nos faltan efectivos. Hasta que no esté cercano el partido del Madrid no lo sabremos. No pienso que el viernes que hagamos el próximo entreno, estén para entrenar".

Calendario muy peligroso

Real Madrid, Valencia, Joventut y Obradoiro. Tres cocos y un rival directo. Muy complicadas se presentan las próximas jornadas para el Estudiantes. Casi da que pensar que dependen de las derrotas de su perseguidores para salvarse, pero no es así. Berrocal así lo recuerda y lo destaca como algo alentador.

"Es una situación difícil, crítica. Aún está en nuestras manos, aún tenemos cuatro partidos que todo el mundo juega. Había siete equipos implicados con mismas victorias parecido, alguna más o alguna más abajo. Ahora veremos también que hacen los contrarios para ver como estamos, pero todavía quedan tres semanas, cuatro partidos. Aún depende de nosotros y está en nuestras mano. Evidentemente los rivales son fuertes, pero depende de nosotros todavía. Es la parte positiva".

Etou, una pieza clave para el final

El último refuerzo del Estudiantes ha realizado un buen papel en defensa. Por ello, Berrocal fue preguntado y lo define como alguien fundamental para ayudar al equipo en cuanto al físico.

"Es un jugador físico. Nuestro equipo tiene carencias de físico. Lleva con nosotros desde el partido de San Sebastián. Cada vez está más implicado, cada vez sabe más como jugamos. Hoy ha sido muy importante en una parte del partido. También lo hemos cambiado porque en el momento en el que nos faltaban puntos en pista para intentar acercarnos, hemos puesto tres pequeños".

"En el aspecto defensivo y reboteador nos da cosas que nos faltaban y eso nos ayuda. Ahora mismo si tenemos a él que nos ayuda y recuperamos a algún jugador, tendremos más tanto en ataque como en defensa", así finalizó Josep María Berrocal, sus declaraciones posteriores a la derrota del Estudiantes frente al Unicaja.