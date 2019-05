Pablo Laso: "La liga regular te pone en tu sitio”

Pablo Laso compareció en rueda de prensa para analizar el triunfo de su equipo ante el Estudiantes. El Real Madrid sigue sumando victorias y la estela del Barcelona para intentar el asalto al liderato. Los blancos realizaron un partido muy completo de principio a fin con 40 minutos de alto nivel. Ya solo queda un partido antes de la esperada Final Four. El vitoriano tocó muchos aspectos positivos de este partido.

Valoración del partido

"Lo primero felicitar a los chicos por la victoria. Creo que hemos encarado muy bien el partido. En los primeros 30 minutos hemos sido muy determinantes ofensiva y defensivamente. Hemos tenido mucho control del juego. Incluso en el inicio que ellos han tenido mucho acierto hemos sido capaces de mantenernos, de tener ritmo de juego ofensivo y defensivo y ahí hemos conseguido una ventaja muy amplia que ha sido decisiva para conseguir la victoria".

"Contento con la actuación y con el trabajo del equipo en general. Hemos podido rotar a todo el mundo y conseguir una victoria. Sabemos que en estas últimas jornadas está todo muy apretado, con todos los equipos jugándose algo y para nosotros era muy importante mantener ese nivel de exigencia y de intensidad que hemos mantenido".

Todos juegan y todos anotan

El Real Madrid realizó un partido extraordinario de principio a fin. 109 puntos con todos los jugadores sumando y gozando de minutos. Síntoma de que el equipo se encuentra en plena forma, algo esencial para las rotaciones y de cara a lo decisivo.

"Tengo la sensación de que sabemos que estamos en un momento importante. Sería absurdo no valorar la temporada hasta hoy. Creo que está siendo magnífica, hemos tenido problemas como tienen todos los equipos, pero tengo la sensación de que cada uno ha ido encontrando su momento y estamos bien. Un partido como hoy lo demuestra".

"Estudiantes ha tenido mucho tirón inicial, hemos sido capaces de mantenernos, de ir cogiendo pequeñas ventajas, de mantener el ritmo y en ese sentido estoy muy contento de que todo el mundo haya sido capaz de aportar cosas al equipo", concluye Laso.

Los jugadores lanzados a por la primera plaza

Hasta hace unas pocas jornadas, parecía que el Barcelona Lassa tenía en el bolsillo el liderato en la ACB y que le sería muy difícil al Real Madrid llegar hasta ahí. Todo ha cambiado. Ahora es posible y los jugadores lo perciben. Por ese hambre, fue preguntado Pablo Laso.

"No he dudado de que el equipo está realizando una magnífica Liga Regular. El número de victorias es muy amplio y siempre te puede quedar el partido que perdiste contra no sé quién. Esto es una Liga Regular y al final cuando juegan todos contra todos, la clasificación que quede será la normal. Habrá momentos mejores o peores, pero todos los equipos en una Liga Regular tienen esos altos y bajos".

"Puedes tener lesiones, mejores estados de forma, pero nosotros siempre creo que hemos sido muy competitivos. La prueba es que estamos luchando por la primera plaza, no tenemos ni garantizada la segunda y nos quedan tres partidos seguros muy difíciles. Estoy contento de cómo el equipo ha sido capaz mantenerse y realizar un gran nivel durante la temporada".

La anotación de jugadores defensivos y la situación del Estudiantes

Es el caso de Fabien Causeur o de Jeff Taylor. Jugadores más ligados a tareas defensivas que ahora se encuentran en un gran momento de forma desde el punto de vista anotador. El francés realizó una exhibición en Burgos con 20 puntos en 12 minutos mientras que el sueco finalizó el encuentro ante Estudiantes con 15 puntos y máximo anotador del equipo.

"A mí no me sorprende. De cada jugador valoramos lo que puede dar al equipo. Hy gente que puede hacer trabajos más defensivos, otros más ofensivos. Cada uno tiene sus cualidades. Yo creo que lo importante es saber que todos son importantes y necesarios para el equipo. A mí no me sorprende que por ejemplo Fabien haya tenido un partido muy bueno ofensivamente en Burgos. Hoy creo que también ha estado muy bien, Taylor y cualquiera. También valoro jugadores que son menos brillantes defensivamente y hoy por ejemplo Thompkins ha sido nuestro mejor reboteador. Hay que involucrarse en todos los aspectos del juego y eso hace fuerte a un equipo".

Por otro lado, el entrenador también fue preguntado acerca de la situación que vive el Estudiantes, un equipo de cierta tradición para el Real Madrid, su rival en la capital.

"No tengo mucho que decir. Están en una situación difícil en estas tres última jornadas. Se ha apretado mucho la lucha por el descenso y ahora mismo viendo que están en esa guerra. Han tenido momentos muy buenos durante el año, pero la Liga Regular te pone en tu sitio. Desearle suerte en este final de temporada y que recuperen algunos de los jugadores que tienen lesionados como Gentile, Darío o Sutton. Son cosas que pueden pasar durante la temporada y ahora llegas al final de temporada, te quedan tres partidos y no tienes otra que buscar victorias como todos los equipos".

El estado de Llull y su rotación con Campazzo

Parece no haber dudas de que el menorquín ha regresado en plena forma. Ante el Estudiantes realizó su mejor partido de estos tres primeros posteriores a su lesión. 11 puntos y 10 de valoración. Además el reparto de minutos con su compañero Campazzo no pudo ser más ajustado, 20 minutos cada uno. Ante este hecho o si existiese la posibilidad de que ambos jugaran juntos Laso respondió lo siguiente.

"Es algo que pienso durante todo el año (la gran capacidad de marcar la diferencia y juntarles a ambos) Era importante que los dos pudieran tener ritmo de partido. Probablemente la rotación si me apuras llevada al partido pues el hacer que jugaran diez minutos seguidos cada uno creo que era bueno para que los dos se encontraran".

"No han tenido problemas de faltas, los dos han hecho un muy buen partido y estoy seguro de que pueden jugar juntos como muchos de mis jugadores. A veces lo hacen Carroll y Rudy, otras veces con Deck y Taylor. La fuerza del equipo es poder tener esas variantes".

"Tanto Sergi como Facu han estado muy bien y Facu no ha tenido los problemas físicos de Sergi, pero Sergi se ha recuperado muy bien y le veo en muy buena línea. Creo que ha hecho un buen partido en Murcia, en Burgos y hoy. No dudo nunca de mis jugadores cuando les veo trabajar todos los días".

La pérdida de morbo del Derbi y la motivación de cara a la Final Four

Los últimos duelos entre el Real Madrid y el Movistar Estudiantes han sido muy descafeinados. La desigualdad entre ambos es abismal y, por ello, fue preguntado Laso. Otra cuestión es cómo llega el equipo a Vitoria.

"A mí como entrenador me gustaría que afrontáramos todos los partidos con la misma energía, la misma intensidad, jugáramos al máximo, pero tenemos un calendario exigente y a veces no es fácil. Recuerdo que perdimos el partido de ida con lo cual estos partidos tienen ese valor especial de ser un derbi".

"Obviamente cuando hay una diferencia como la que ha habido hoy o hubo en la Copa pues me siento muy orgulloso de que mi equipo sea capaz de sobreponerse y de aprender de lo que pasó por ejemplo en el primer partido que jugamos contra ellos. Sabiendo que es el último partido del año contra Estudiantes. Nosotros vamos a jugar Play-Off y ellos no. No nos enfrentaremos y cada uno tiene sus objetivos diferentes".

"Respecto a la Final Four yo al equipo lo veo bien sabiendo que todavía nos quedan unos días hasta el partido del viernes y nos queda un partido muy difícil el sábado en Zaragoza", concluye Laso.

García González, el árbitro en Zaragoza

Uno de los tres colegiados que arbitró la final de la Copa Del Rey volverá a cruzarse en el camino de los madridistas el próximo sábado ante el Zaragoza. Laso lo desconocía y se le podía percibir un tanto incómodo ante la pregunta y la insistencia del periodista.

"No lo sabía (segundos de silencio) No lo había pensado. Lo voy a pensar. Necesito tiempo para pensar esto". Con este mensaje finalizó Pablo Laso sus declaraciones tras el Real Madrid-Estudiantes.