Pablo Laso: "Para mí, no se ha escapado el partido"

Pablo Laso compareció en rueda de prensa tras la derrota del Real Madrid ante el CSKA. Noche muy difícil para los madridistas. Después de acariciar con la punta de los dedos una nueva final, De Colo y Sergio Rodríguez se encargaron de borrar las ilusiones. Por otro lado, el gran número de faltas que cometieron los blancos y las polémicas decisiones arbitrales fueron otro factor para eliminarles del partido.

Valoración del partido

"Lo primero felicitar al CSKA por la victoria. Felicitar a mi equipo por una fantástica temporada en Euroliga. Ganamos muchos partidos de la fase regular, ganamos el play-off y llegamos a la final. Nos enfrentamos a un gran equipo. Por supuesto estamos decepcionados. Es normal. Pero no tengo nada malo que decirle a mis jugadores porque peleamos hasta el final con cosas buenas, otras no tanto".

"Felicitar a mi equipo ahora mismo por el gran año que hemos tenido en Euroliga. Ahora hay que tratar de levantar la cabeza y estar preparado para el último mes que tenemos que afrontar en la Liga", empezó Laso.

14 puntos borrados y una técnica absurda

En la semifinal sucedió un escenario similar al de la Copa del Rey. El Real Madrid llegó a ir comandando el partido con una renta muy cómoda tras un fantástico tercer cuarto de Fabien Causeur. Ante esto, Laso no señala a su equipo sino que aplaude al equipo ruso al cual achaca su gran capacidad de reacción como fruto de esa remontada. Por otro lado, el técnico del Real Madrid fue sancionado con una técnica tras lanzar un grito a su banquillo, algo incomprensible.

"Por supuesto tengo mi opinión sobre el arbitraje. Pero sería absurdo que lo dijera sin ver el partido. Sí es verdad que ha habido mucha diferencia de faltas y de tiros libres entre ambos equipos. Mi técnica es lo único que puedo decir claramente. No entiendo una técnica cuando me he girado al banquillo para decir ¿por qué saca Edy?".

"Me he girado, he tirado la toalla y he dicho ¿por qué saca Edy? después de un tiro libre. No ha habido ninguna acción para protestar. No la entiendo. Esto es lo único que puedo decir porque esto es personal. Luego podré ver el partido. Me he girado al banquillo, he tirado la toalla y he dicho ¿por qué saca Edy? en una situación en la que no hay nada".

Respecto al la ventaja perdida, Laso comenta lo siguiente. "Creo que cuando hemos tenido la ventaja estábamos jugando bastante bien ofensiva y defensivamente. Teníamos problemas de faltas en algunos jugadores, pero el equipo ha rotado bien. Pero ellos tienen mucha calidad y han sido capaces de entrar de nuevo en el partido con algunos triples claves que teníamos que haber defendido mejor y con la sensación de que el tiro libre les daba mucha tranquilidad en el juego".

Jugar por el tercer puesto, tarea complicada

Una vez evaporado el sueño de conquistar la Undécima toca penar en el partido por el tercer y cuarto puesto ante Fenerbahce. A pesar de la decepción y de la intrascendencia del encuentro, deberán afrontar con orgullo dicho partido.

"Es jodido porque el primero que estoy jodido soy yo. Mi obligación es como en la victorias celebrarlas, cambiar el chip y pensar en lo que tienes por delante. Si dijera que no pasara nada sería absurdo. Hemos perdido una oportunidad. Estábamos muy cerca del campeonato de Europa. Hemos sido campeones hasta hoy. No es fácil, pero es nuestra obligación como deportistas darle la vuelta lo más rápido posible", subraya Laso.

"Tenemos otro partido en 48 horas y tenemos otro en otras 48 horas. Muchas veces lo grande del deporte es que te da otra oportunidad y eso es lo que les he transmitido a los chicos en cuanto ha terminado el partido", comenta el técnico madridista.

El estado anímico de Llull y repaso a la técnica

El balear tuvo un partido aciago desde el tiro exterior. 1/10. De hecho, debido a su moral resquebrajada cometió una falta para provocar su cambio. En el banquillo se le pudo ver casi llorando. Llull lleva viviendo un infierno durante dos años y una montaña rusa de emociones. Por otro lado, Laso volvió a ser preguntado por su falta técnica.

"Respecto a Llull, si hay una cosa grande que tiene un jugador como Sergio Llull es su corazón. Es el primero que está jodido. Estoy seguro de que a él le hubiese gustado jugar mejor hoy. Sí es verdad que él es el primero que se siente así porque han sido dos años difíciles. El año pasado con una lesión muy larga y este año con pequeñas lesiones que le han tenido parado y no le han dejado coger ritmo".

"Estaba llorando, es normal. Es una situación jodida y estoy seguro de que al primero que le hubiera gustado jugar mejor partido es a él, es normal. Pero no solamente a él, a todos los jugadores del equipo, estaban tocados".

"Respecto a si me han dicho algo del arbitraje, no pueden volver atrás. No me han dicho nada. ¿Qué puedo hacer? Seguir protestando y que me echen, pues no. No puedo entenderla, ni los propios dos árbitros podían entenderla. No le doy mayor importancia, errores tenemos todos. En este caso estoy jodido porque es hacia mi persona. Podemos hablar de rebotes, de faltas..... Pero es algo que tienes que ver repetido. Esto lo digo con toda sinceridad, he tirado la toalla y he dicho que por qué saca Edy de fondo. Los otros árbitros tampoco sabían explicarlo", remata Laso.

Un bocinazo que regala un tiro libre adicional

En un momento de máxima igualdad en el último cuarto, Nando De Colo tenía que lanzar dos tiros libres. El francés siempre infalible, erró el segundo tiro libre. Los árbitros decretaron que se repitiera por un bocinazo que distrajo al jugador. Laso no entendía nada. "El bocinazo no lo he pegado yo. ¿Por qué me castiga a mí? Digamos que hay bastantes situaciones", cuenta un Laso incréduclo.

Las faltas lastraron la agresividad final

En el tercer cuarto, Tavares y Campazzo acumulaban ya tres faltas personales. Por otro lado, Rudy Fernández estaba al borde de la eliminación. A Laso le preguntaron si estas decisiones arbitrales fueron claves para que el CSKA recuperara la distancia.

"Es verdad que teníamos muchos jugadores con faltas. Es difícil para mí explicarlo ahora porque quiero ver el partido de nuevo para tener una mejor respuesta. Hubo muchas situaciones que nos dañaron. Pero como entrenador intento olvidar esto y pensar en qué hicimos bien y qué hicimos mal. Probablemente nos vimos forzados a una extraña rotación. Situaciones que no ayudan, pero es mi obligación como entrenador hacer que mi equipo no se pierda a sí mismo la continuidad".

"Si me preguntas ahora, creo que no estábamos preparados para jugar mejor para ganar cuando juegas contra un equipo como el CSKA que tiene mucha mano y saben volver al partido. Es un equipo que puede darle la vuelta muy rápido y probablemente no puedes bajar el ritmo aunque ganes o pierdas de 14. Son un equipo con mucho talento y es algo para aprender de cara al futuro y hacer las cosas mejor", explica Laso.

El balance en la pintura

Durante unas fases del partido, Gustavo Ayón y Edy Tavares dominaron el poste bajo. En el último cuarto, con la entrada de Othello Hunter la historia cambió. Por ello, también fue preguntado Laso.

"Es verdad que tenía la sensación de que cuando Gustavo y Edy dominaban los rebotes, la defensa, hacían un gran trabajo ayudando a sus compañeros ofensivamente, recuperando.... Parecía que teníamos mejores situaciones porque hacíamos buenas pantallas y creamos espacios. Probablemente ellos movieron mejor el balón en el último cuarto e intentaron buscar mejores situaciones. Algo que podíamos haber hecho mejor. Ellos tienen muy buenos jugadores en esa posición y Hines y Hunter hicieron un gran trabajo al final".

El partido no se ha escapado

Es la segunda decepción en esta temporada. Perder la Copa del Rey y ahora la Euroliga. Solo queda una carta, la ACB. En esos dos partidos los blancos llevaron la iniciativa del encuentro en todo momento, pero el desenlace fue frustrante. A la hora de reconstruir un equipo seguramente sea más difícil. Así lo afirmó Laso. No sin antes aclarar que el partido lo ha remontado el CSKA, no se ha dejado escapar.

"Yo puedo decir que por lo que sea ha ganado el otro equipo. Para mí no me quedo en que se ha escapado. Cuando voy ganando por 14 no creo que está ganado y cuando voy perdiendo por 14 no creo que esté perdido. Sí que es verdad que pone en valor el hecho de haber jugado la final de la Supercopa, la final de la Copa o la final de la Euroliga. Pone en valor el trabajo del equipo".

"Son decepciones claro y eso cuesta más de levantar. Si hoy estuviéramos contentos por ganar sería más fácil llevar al equipo, pero en ese sentido creo que tengo un equipo con mucho carácter y que siempre tengo la confianza de que vamos a saber levantarnos como pasó después de la Copa", comenta Laso.

Así terminó Pablo Laso su rueda de prensa posterior a la eliminación del Real Madrid de la Euroliga. El sueño de revalidar el título se ha esfumado y la Undécima tendrá que esperar. A pesar del gran nivel de juego, la historia de la Copa se ha vuelto a repetir. Ahora toca levantarse y pensar en la última baza que les queda, la ACB.