Pablo Laso: "He hablado con Felipe, pero no voy a contarlo"

Pablo Laso compareció en rueda de prensa tras el triunfo del Real Madrid ante el Valencia. Quizás esta fue una de las más tensas de esta temporada pues el tema Felipe Reyes estaba todavía muy candente en el aire. A parte de analizar el propio partido, el técnico blanco tuvo que morderse la lengua al ser preguntado por ello. Por otro lado, respondió acerca de esas situaciones de rumores en la que está inmersa el equipo.

Valoración del partido

"Lo primero felicitar a los chicos por la victoria. Era un partido obviamente complicado, difícil en muchos aspectos tanto físico como mental. Era nuestro tercer partido de alto nivel en cinco días. Jugamos contra el campeón de la Eurocup, un equipo que está jugando muy bien, muy sólido. Sin muchos altibajos en el juego, ellos mantienen incluso hemos llegado a tener 10 puntos y han sido capaces de volver. Vienen de siete victorias consecutivas en Liga Endesa, han ganando en el campo del Barcelona y la Eurocup", así arrancó Laso su análisis.

Debido a ese gran nivel de juego, el entrenador del Real Madrid tenía marcado este partido "en asterisco. Sabíamos que era difícil, pero el equipo ha hecho muy buen trabajo condicionado por el inicio. Ellos han tenido un inicio muy bueno, han hecho 3/3 en triples y nos hemos plantado 0-9 en nada. A partir de ahí, el equipo ha ido encontrando su ritmo, su energía que era importante que todo el mundo saliera al campo y la tuviera. Pienso que podía en algunos momentos haberles rotado antes, no dejarles, pero también quería que tuvieran el ritmo del partido, que no se sintieran entrando y saliendo".

"Creo que todo el mundo ha ido haciendo cosas positivas para el equipo. Hemos cometido errores que nos han castigado bien, pero al final hemos sido capaces de entender la importancia del partido. Valoro mucho el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho para lograr una victoria que nos deja en nuestra mano poder ser campeones de la Liga Regular. Obviamente el partido de San Sebastián va a ser muy difícil, pero probablemente en verano hubiéramos firmado llegar a la última jornada dependiendo de nosotros mismos para ser líderes. Contento por el partido y rápidamente coger un poco de aire, descansar y recuperarnos para el domingo", concluye Laso.

Vitoria presente en las cabezas

El Real Madrid salió un tanto adormecido en los minutos iniciales. La decepción de la Final Four todavía perduraba en la memoria de los blancos. Laso lo ve como algo "normal, muy normal y nos ha castigado. Encima han tenido buenos porcentajes y no me ha sorprendido, muy normal. Pero también creo que es de valorar el esfuerzo del equipo por volver a meterse en el partido en una situación difícil. Entras con 0-9 de salida, pero creo que habla muy bien del trabajo del equipo".

El hecho de haber perdido dos títulos a estas alturas, puede hacer que obtener el triunfo en la ACB se vea como una cuestión de estado, pero Laso piensa que la obsesión por ese triunfo debería ser la misma siempre. Independientemente de lo que haya sucedido previamente. "Debería ser la misma. Siempre digo que cuando termina una competición debes intentar olvidarte, la hayas ganado o la hayas perdido", comenta Laso.

El técnico continúa diciendo que "si ganas pensarías que ya he ganado esto y nunca creo en esto. Ganes o pierdas, se cierra una puerta y se abre otra y hay una nueva oportunidad. Ahora mismo estoy convencido de que el equipo va a dar el máximo en lo que queda de liga y en los Play-Off y que está preparado como lo ha demostrado en el último mes y medio y estoy tranquilo y no pienso tanto en estas situaciones de si es una obsesión ganar o perder. Para mí es una obsesión ganar todos los días".

La gesta del equipo Junior

Los jugadores Junior del Real Madrid han conquistado los títulos de Campeón de España y Euroliga. Laso se mostró muy orgulloso de ellos. "Felicité en Zaragoza a los Juniors por el campeonato de España y no he tenido el momento de felicitarles por la Euroliga. Creo que el trabajo de Mariano (entrenador) con el equipo ha sido magnífico. Creo que tenemos muy buenos jugadores que han crecido en en el Club, que llevan tiempo en el Club y han demostrado que son el mejor equipo de Europa".

"Eso habla muy bien del trabajo de Alberto y de todos los entrenadores de cantera y estos premios realzan el valor del trabajo en mucho tiempo. Para que estos chicos sean campeones, probablemente la mayoría de ellos llegaron con 12,13,14 años. Entraron en el Madrid, han crecido y me siento muy orgulloso y valoro muchísimo ese trabajo porque habla muy bien del trabajo de la cantera, de sus entrenadores, de ellos como jugadores por supuesto y sobre tod del Real Madrid", concluye Laso.

Fabien Causeur, el hombre del momento

El francés se está echando el equipo a la espalda en este tramo final de temporada y ha sido una pieza clave en la reacción del equipo tras el desastre del primer cuarto. Laso no tiene dudas respecto a lo que puede aportar para el equipo. "Para mí, Fabien no tiene duda. Desde el primer día ha sido importantísimo para nosotros. Es un jugador que rápidamente ha entrado en el equipo. El año pasado ya tuvo un protagonismo muy importante. Creo que lo ha tenido siempre y me alegro de que me preguntéis ahora por él porque sus números están brillando más".

"Pero yo siempre valoro el trabajo que hace Fabien que muchas veces es oscuro, un tanto defensivo y creando juego en ataque. Lo que pasa es que ahora me preguntáis porque le veis meter más canastas, lo cual me parece bien y me alegro. Pero creo que el trabajo de Fabien es magnífico, es uno de los jugadores claves para nosotros y estoy muy contento de que me preguntéis por él porque eso significa que vosotros le valoráis, algo que yo no necesito hacer", sentencia Laso.

Los rumores de fichajes para el año que viene

En las últimas horas han aparecido nombres en la lista de incorporaciones del Real Madrid de cara a la próxima temporada tales como el regreso de Sergio Rodríguez o el fichaje inminente de Brandon Davies. Por otro lado, posibles salidas como la de Ayón.

Por ellos, fue preguntado Laso el cual asegura que esto en el Madrid es rutinario. "Esto es el Real Madrid. Nadie debe 'despistarse' nada por los nombres que salgan porque sería absurdo. Voy a contar una anécdota: Normalmente desde hace muchos años cuando empiezan a salir nombres de los equipos que entreno los apunto. Cojo un papel y lo voy apuntando. En mi carrera de entrenador hubo un año en el que llegaron a sonar 32 nombres para mi equipo. ¡¡32!! Cogía la prensa y llegué a apuntar 32", exclama Laso.

Al entrenador del Real Madrid, como no puede ser de otra manera le parecen "un poco muchos para un equipo de baloncesto. Con lo cual a mí los nombres que suenen no me preocupan. A mí me preocupan los jugadores que tengo a los cuales valoro, tengo muchísima confianza en ello, para mí son los mejores siempre lo digo y a mí que salgan nombres no me despista".

"Si a ellos les despista, esto es una pregunta más para ellos. Somos el Real Madrid y tenemos que aceptar estas cosas. Entiendo que salgan nombres, pero la anécdota lo deja claro. Hubo un año que salieron 32 nombres apuntados. Buen número en solo tres equipos", concluye sonriente el entrenador del Real Madrid.

Los problemas en el primer cuarto

"Realmente la labor nuestra era de animar a los chicos porque están bien. Otra cosa es que la cabeza te haga pensar en lo que ha pasado, esto es normal. También cuando ganas. ¿Este partido hubiera sido más fácil si hubiéramos sido Campeones de Europa? Pues no lo sé. Entonces yo creo que hoy era un día para animar a los chicos y creo que el público ha estado magnífico", comenta Laso para explicar la reacción de sus jugadores.

El entrenador del Real Madrid prosigue diciendo que "la lección que nos ha dado el público ha sido magnífica en cuanto a apoyo a todos, coreando los nombres y eso habla muy bien del público que valora el esfuerzo del equipo y del propio equipo que es capaz de en situaciones jodidas como hoy darle la vuelta al partido, seguir trabajando y sacar la victoria".

La entrada de Campazzo, Rudy y Ayón

El Madrid gozaba de 10 puntos de ventaja al inicio del último cuarto, pero el Valencia apretó rápidamente para colocarse a tres puntos de nuevo. En ese momento el entrenador del Real Madrid realizó un triple cambio para obtener oxígeno. Así lo explica Laso.

"Cuando valoras un buen partido, lo hablas después en caliente sin verlo y tal, ves situaciones en las que un jugador podía haber jugado más o menos, pero para mí hoy era un día digamos extraño por los tres partidos en menos de cinco días. Hemos hablado ya del aspecto mental y lo que quería hoy era que todos estuvieran 'enchufados', que no hubiera nadie que bajara la cabeza porque ha fallado un tiro"

"En ese sentido esta labor hay días en los que no la tengo que hacer. Ha habido veces que incluso en el movimiento de los jugadores también pensaba en estas situaciones. Sí que creo que ha sido muy importante la aportación de los jugadores que han sido capaces de jugar los 40 minutos. Para mí es importante el que ha hecho trabajo durante todo el partido. No ha jugado Taylor los últimos tres minutos y para mí ha sido el mejor. Sus números resaltan, creo que ha hecho un gran partido y no ha jugado el final. Esta es la fuerza del equipo y lo que intento transmitirles siempre", concluye el técnico blanco.

Charla con Felipe Reyes

Durante la Final Four, el capitán del Real Madrid se quejó de que su entrenador no le cedió ningún minuto en la semifinal ante el CSKA. Laso respondió que si tiene algún problema que se dirigiera a él para solucionarlo. En ese intervalo hasta el partido ante el Valencia, Laso reconoce que sí ha mantenido una conversación con Reyes.

"He hablado con él. Obviamente no voy a contártelo". De nuevo, fue preguntado por ello y respondió "estar satisfecho siempre que hablo con mis jugadores porque ellos me transmiten lo que piensan y yo les digo a ellos lo que pienso. Pero con todos, no solo con Felipe. Creo que hay veces que lo mejor es no hablar con ellos. Depende la situación y el jugador. Como entrenador estás muchas veces hablando con ellos tampoco creo que un entrenador tenga que estar 'dándole la chapa a un tío' por algo".

"El jugador también tiene que ver las situaciones. Entiendo la pregunta sobre el tema de Felipe, pero ya lo he contado. He hablado con él, hemos hablado, no voy a contarlo como tampoco cuento cuando hablo con Randolph, son cosas de equipo. Me alegro mucho de que el público haya apoyado tanto a los jugadores y al equipo porque creo que se lo merecen", finaliza Laso.

Larga y con detalles interesantes fueron las declaraciones de Pablo Laso. La Euroliga ya es historia, próxima parada el título de la ACB. No queda otra que centrar todos los esfuerzos y el alma en no dejar la temporada en blanco. El tema de Felipe Reyes, absolutamente zanjado.