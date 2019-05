Pablo Laso: "La derrota de Baskonia me ha valido como ejemplo"

El vitoriano atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al triunfo del Real Madrid ante el Manresa. Laso se mostró bastante cauto. Satisfecho por el gran trabajo del equipo en general, señalando que hay ciertas cosas que pulir de cara al domingo. Por otro lado, advirtió a sus jugadores de la derrota del Baskonia con la finalidad de no despistarse.

Valoración del partido

"Lo primero, felicitar al equipo por la victoria. Siempre el primer partido de playoffs es complicado. Creo que nuestro primer cuarto ha sido probablemente el más sólido del partido. La sensación defensiva y ofensiva era buena. Incluso nos ha costado un poco al principio. Hemos perdido un par de balones en el inicio, pero la sensación era de que estábamos dominando el juego, tanto ofensiva como defensivamente", comenzó Laso.

El técnico del Real Madrid prosiguió diciendo: "Probablemente ahí es donde hemos conseguido la ventaja que nos ha permitido digamos encarar el partido con ese colchón de 10, 12, 15 puntos que luego a medida que han ido pasando los minutos hemos administrado bien. Tengo la sensación de que hemos jugado con bastante ritmo."

"Nos ha faltado en algunas situaciones de dureza algún rebote ofensivo, alguna pérdida, pero en líneas generales el equipo ha jugado con ritmo. He podido rotar a todos los jugadores, no cargar de minutos, sabiendo que debíamos tener mucho respeto por Manresa. Hemos sacado el primer punto, y como siempre digo, vamos a tener que mejorar en Manresa para cerrar los playoffs y no es más que el primer paso en una eliminatoria siempre complicada", concluye Laso.

Victoria coral

Todos los jugadores suman y anotan. Cinco jugadores han igualado o superado la cifra de los diez puntos y diez de ellos han alcanzado los dos dígitos en valoración. Para Laso es algo que habla del gran esfuerzo de todo el equipo.

"Yo tengo claro que llevamos más de 70 partidos oficiales y el equipo en estas situaciones está bien. Todos los que han jugado han aportado cosas, independientemente de puntos, rebotes, pero todos han ido encontrando situaciones en las que aportaban al equipo y en eso estoy contento. No he podido cargar de minutos, hemos conseguido una victoria de playoffs. En líneas generales estoy contento, pero sabiendo que debemos ir a más", sentenció Laso.

Elogios a Manresa

El entrenador del Real Madrid fue preguntado sobre qué es lo que más le gusta del equipo catalán. Laso señala: "Esa sensación de que no baja los brazos. Digamos que cuando tienes una temporada en la que si analizas al Manresa han vivido entrada y salida de muchos jugadores, pero ellos siempre han mantenido una línea de trabajo, de esfuerzo, de energía... en la cual tiene mucho mérito el cuerpo técnico."

"Es lo que ha pasado. Hemos conseguido la ventaja, pero en ningún momento daba la sensación de que ellos tiran el partido. Siguen peleando, buscando sus opciones, y eso si lo miramos en la temporada, es lo que les ha hecho estar en posición de playoffs y de Copa. Eso habla muy bien del trabajo de todo el equipo del Manresa durante la temporada", explicó Laso.

Fabien Causeur, de nuevo sublime

Diez puntos en 11 minutos. El francés se está convirtiendo en el nuevo microondas del Real Madrid. No jugó ningún minuto de la primera parte, pero en el tercer cuarto salió para brillar. Laso asegura: "No tengo nada que decir. Es un jugador para mí muy valorado y muy importante para nosotros. Lo ha sido desde el primer día. Me alegro que en los últimos días me estéis hablando siempre de su aportación ofensiva."

"Para mí es un jugador que aporta en todos los lados de la cancha, que su trabajo diario es buenísimo y un jugador al que valoramos mucho dentro del equipo, y que sí es verdad que está luciendo más por los puntos, y es normal que me preguntéis, y me alegro por él."

Playoffs ¿a tres o a cinco partidos?

Svetislav Pesic hizo unas declaraciones previas al encuentro ante el Joventut, en las que aseguraba que el sistema era injusto, pues se decidía todo a muerte súbita. Laso opina: "No es el momento para hablar de eso. Desde antes de empezar la temporada sabemos que va a ser así. Con lo cual es absurdo hablar, quejarse del calendario ahora es absurdo, porque ya sabemos el que tenemos. No creo que sea el momento de quejarse de eso, independientemente de si esta pregunta me la haces en julio te diría que unos playoffs a tres partidos, es siempre muy peligroso."

"Son finales, y si pierdes el primer partido como por ejemplo Baskonia, que ha hecho una gran liga regular, si pierde el domingo está fuera de los playoffs. No sé si es justo o no es justo. Es una pregunta para el Baskonia. Yo no creo que sea el momento de hablar del sistema de los playoffs, pero si me preguntas en julio tomando un café, te diría que los playoffs a tres partidos demasiado cortos, y no sé, es justo con la diferencia que ha habido de victorias, por ejemplo, entre Baskonia y Zaragoza, también creemos que la tenemos en Manresa", finaliza Laso.

El nivel de Llull y los puntos de Lalanne

El jugador del Manresa fue el máximo anotador del partido con 26 puntos. Este hecho no le preocupa demasiado al técnico del Real Madrid. "Respecto a Lalanne ha hecho un muy buen partido. Ha sido con diferencia el que más tiros ha hecho del equipo. Hay veces que los jugadores crecen porque tapas otras situaciones. Nosotros creíamos que era muy importante bajar los registros de Zubcic y de Lundberg."

"Creo que ahí hemos hecho un muy buen trabajo. Esto es como la manta, si te tapa el de arriba te salen los pies por abajo. Es muy difícil pararlo todo, pero sí es verdad que Lalanne ha hecho un gran trabajo, y tenemos que estar preparados para hacer mejor defensa sobre él en el partido del domingo", concluyó Laso.

Respecto a Llull, Laso opinó: "Le veo bien. Digamos que ha sido una temporada difícil para él, sobre todo porque el año pasado tuvo una lesión muy larga y este año ha tenido tres o cuatro. Siempre se ha ido parando y parece que le ha faltado coger ritmo. Si ves los números del partido son muy buenos y probablemente él tenga la sensación de que todavía puede jugar mucho mejor, lo cual me satisface. Si solamente ves los números de Sergi, crees que ha hecho un buen partido, pero estoy seguro de que él puede jugar mucho mejor."

No están por delante de nadie

El Real Madrid es el equipo más anotador de la ACB. Ante el Manresa, cinco jugadores alcanzaron o superaron la cifra de diez puntos. Podría dar la sensación de que están por delante de los demás, pero Laso no lo ve así.

"Sinceramente no pienso así. En lo único que pienso es en el partido del domingo. No pienso más adelante, sería absurdo por mi parte. Estamos en un momento de la temporada en el que cada partido de playoffs es diferente, es una final. Hemos vivido muchas situaciones de playoffs de ganar un partido muy fácil y perder el siguiente. O de perder y ganar el siguiente."

"Con lo cual este está terminado. Valorar lo que hemos hecho bien. Al equipo le veo bien, se lo transmito a ellos. Hay cosas que debemos pulir y mejorar como en cada partido, pero lo único en lo que pienso es en ganar el domingo."

"No pienso en si estamos un paso por delante de nadie, porque lo único que me preocupa es cerrar esta eliminatoria para poder pensar en la siguiente. Llegamos a Manresa con la opción de cerrarla, pero pienso que el partido va a ser muy diferente y seguro muy difícil", concluye Laso.

La derrota del Baskonia como referencia

Antes de comenzar el duelo del Real Madrid ante el Manresa, Baskonia ya iba perdiendo ante el Zaragoza. En ocasiones se mira de reojo lo que hacen los rivales con tal de no cometer posibles errores que valgan una eliminación.

Laso fue rotundo afirmando: "Sí. Hace dos o tres años empezamos los playoffs con Gran Canaria perdiendo 0-10. Les he dicho en la previa cuando he entrado a dar la charla, que el Baskonia iba perdiendo por diez en casa. Obviamente quedaba mucho partido, con lo cual el Baskonia podía haber ganado perfectamente, pero sí es muy importante entender que los playoffs son finales en cada partido. Era muy importante hacerles ver que el equipo debía estar metido desde el principio, y en ese sentido estoy muy contento de la reacción de los chicos y el ejemplo sí me ha valido."

Así finalizó Pablo Laso sus declaraciones posteriores al primer triunfo del Real Madrid en los playoffs. Es solamente el punto de partida. Hay mucho trabajo todavía por hacer.